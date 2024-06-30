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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Болгарська церква обрала нового Патріарха. Хто ним став

glavcom.ua
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«Митрополит Даниїл неодноразово дотепер робив публічні заяви проросійського змісту, як щодо церковної ситуації загалом, так і щодо російської агресії в Україні»
фото з відкритих джерел

Болгарська Церква поділена у своїх поглядах приблизно навпіл

Оголошені результати виборів болгарського Патріарха. Зі 140 делегатів Собору прибули 138.

Згідно до Статуту обраним вважається кандидат, який у першому турі набере 2/3 голосів присутніх на Соборі. Якщо жоден з кандидатів не набрав 2/3 – тоді у другому турі обраним вважається той, хто набирає більшість голосів присутніх делегатів Собору.

Результати першого туру:

  • митрополит Врачанський Григорій – 64
  • митрополит Відінський Даниїл – 51
  • митрополит Ловчанський Гавриїл – 19
  • не дійсні – 4

Тому було проведено другий тур по двох кандидатах, які набрали більшість голосів.

Підсумок другого туру:

  • митрополит Відінський Даниїл – 69
  • митрополит Врачанський Григорій – 66

Обраним був оголошений митрополит Даниїл.

P.S. З моєї приватної точки зору є питання щодо процедури, адже більшість від 138 складає 70, а 69 – це рівно половина голосів. Однак звісно це є внутрішнє болгарське питання – як трактувати положення Статуту БПЦ.

Митрополит Даниїл неодноразово дотепер робив публічні заяви проросійського змісту, як щодо церковної ситуації загалом, так і щодо російської агресії в Україні.

Підсумки голосування показують, що Болгарська Церква поділена у своїх поглядах приблизно навпіл.

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Теги: церква Болгарія

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Митрополит Євстратій (Зоря)

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