Болгарська церква обрала нового Патріарха. Хто ним став
Болгарська Церква поділена у своїх поглядах приблизно навпіл
Оголошені результати виборів болгарського Патріарха. Зі 140 делегатів Собору прибули 138.
Згідно до Статуту обраним вважається кандидат, який у першому турі набере 2/3 голосів присутніх на Соборі. Якщо жоден з кандидатів не набрав 2/3 – тоді у другому турі обраним вважається той, хто набирає більшість голосів присутніх делегатів Собору.
Результати першого туру:
- митрополит Врачанський Григорій – 64
- митрополит Відінський Даниїл – 51
- митрополит Ловчанський Гавриїл – 19
- не дійсні – 4
Тому було проведено другий тур по двох кандидатах, які набрали більшість голосів.
Підсумок другого туру:
- митрополит Відінський Даниїл – 69
- митрополит Врачанський Григорій – 66
Обраним був оголошений митрополит Даниїл.
P.S. З моєї приватної точки зору є питання щодо процедури, адже більшість від 138 складає 70, а 69 – це рівно половина голосів. Однак звісно це є внутрішнє болгарське питання – як трактувати положення Статуту БПЦ.
Митрополит Даниїл неодноразово дотепер робив публічні заяви проросійського змісту, як щодо церковної ситуації загалом, так і щодо російської агресії в Україні.
Підсумки голосування показують, що Болгарська Церква поділена у своїх поглядах приблизно навпіл.
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