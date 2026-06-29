День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка

Привітання з Днем апостолів Петра і Павла

Сьогодні, 29 червня, християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят – день святих Первоверховних апостолів Петра і Павла. Цього дня завершується Петрів піст, який тривав кілька тижнів і передував святу.

Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар, що набув чинності 1 вересня 2023 року, більшість неперехідних свят із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тож уже третій рік поспіль віряни святкують день святих апостолів Петра і Павла саме 29 червня.

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Історія свята

Свято Петра і Павла відзначається приблизно з 4 століття. З найбільшим розмахом дату відзначають у католицьких країнах, особливо в Італії (а конкретніше - в Римі) і Ватикані, де і поховані мощі святих.

Апостол Петро в християнстві вважається охоронцем ключів від раю і першим в історії Папою Римським, а також автором двох книг Нового Заповіту. До знайомства з Ісусом він був звичайним рибалкою, а потім став його найближчим учнем.

Апостол Павло офіційно не входить до числа 12 найближчих учнів Христа, але зробив великий внесок у проповідування християнства. Спочатку він був гонителем віруючих, але потім розкаявся і написав кілька християнських послань.

Петра і Павла стратили за віру в один день – 29 червня. Апостола Петра розіп'яли на хресті, як Ісуса, а Павла обезголовили.

Традиції та звичаї

В Україні з днем Петра і Павла пов'язувалося багато повір'їв та звичаїв. Цього дня вперше після посту дозволялося готувати молочні страви. Господині варили вареники із сиром, пекли мандрики – сирні бабки.

До цього дня готувалися колись в Україні як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із польових квітів, а особливо червоними маками. Повернувшись із церкви, люди розговлялися мандриками. У цей день господарі неодмінно виносили громадським пастухам гостинця: мандрик та грудку масла.

На Бойківщині пастухи збиралися на пасовиську, будували «петрівник» – невелику землянку чи загорожу, прикрашену зеленню і разом обідали. Їли молочне – щоб корови краще доїлися.

У східних регіонах України існував звичай на Петра «заполіскувати дійниці». Жінки обідали гуртом, а потім рвали трави, що мають жовтий цвіт, і годували ними корів: «щоб жовте молоко було».

Після дня Петра і Павла розпочиналися жнива.

На другий день після Петра відзначали колись теж свято, але наполовину менше, і називалося воно «На-пів-Петра» або «Петрового батька». На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горнятах – «три борщі, бо св. Петро три рази відрікався від Христа».

Народні прикмети на Петра і Павла

Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.

Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля.

Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Привітання зі святом Петра і Павла у прозі

Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди й благополуччя. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки хороші люди, а добро супроводжує вас завжди!

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Нехай Господь молитвами святих апостолів Петра і Павла, через приклад їх дивовижне життя зміцнює нас на шляху нашому. Зі святом!

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Вітаю зі святом поверховних апостолів! Бажаю по молитвах святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри й бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті було служіння Богу і ближньому!

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Нехай свято Петра і Павла наповнить наші серця любов’ю до ближнього свого, щирою вірою у Творця! Миру в наші оселі, спокою в душі людські, здоров’я міцного – і щоб задуми здійснилися всі!

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У цей один з найбільш значущих релігійних свят християн щорічно вшановують пам’ять святих апостолів Петра і Павла, які зробили вагомий внесок в розвиток християнства. Нехай кожен з нас не забуває: навіть земним життям ми можемо служити Господу. Зі святом!

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Вітаємо з величним і престольним святом Петра і Павла. Бажаємо божої опіки та добра в ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити по Заповідях Божих, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий!

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Від душі вітаю тебе з Днем Петра і Павла, милий друже! Нехай на тебе зглянеться Божа благодать і радість, нехай завжди тебе люблять ближні, а ти – їх. Вітаю!

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З великим світлим святом! Нехай благодать прийде в дім, щоб близькі люди були здорові, а ніяка погана звістка не затьмарювала їхні дні. Нехай ангели оберігають вас від усіх поганих звісток.

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Нехай в день святих апостолів Петра і Павла, твоя душа буде наповнена Божим миром і благодаттю. Нехай в домі буде достаток і взаєморозуміння. Бережіть дорогих тобі людей!

Привітання зі святом Петра і Павла у віршах

З Петром і Павлом

друзів всіх вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

З Петровим днем вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Забудьте про негоду.

***

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Від душі бажаю

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Від душі бажаю

миру і тепла.

***

З Днем апостолів святих -

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

Листівки до свята Петра і Павла