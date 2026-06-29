День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
Привітання з Днем апостолів Петра і Павла
Сьогодні, 29 червня, християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят – день святих Первоверховних апостолів Петра і Павла. Цього дня завершується Петрів піст, який тривав кілька тижнів і передував святу.
Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар, що набув чинності 1 вересня 2023 року, більшість неперехідних свят із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тож уже третій рік поспіль віряни святкують день святих апостолів Петра і Павла саме 29 червня.
Зміст
- Історія свята
- Традиції та звичаї
- Народні прикмети на Петра і Павла
- Привітання зі святом Петра і Павла у прозі
- Привітання зі святом Петра і Павла у віршах
- Листівки до свята Петра і Павла
Історія свята
Свято Петра і Павла відзначається приблизно з 4 століття. З найбільшим розмахом дату відзначають у католицьких країнах, особливо в Італії (а конкретніше - в Римі) і Ватикані, де і поховані мощі святих.
Апостол Петро в християнстві вважається охоронцем ключів від раю і першим в історії Папою Римським, а також автором двох книг Нового Заповіту. До знайомства з Ісусом він був звичайним рибалкою, а потім став його найближчим учнем.
Апостол Павло офіційно не входить до числа 12 найближчих учнів Христа, але зробив великий внесок у проповідування християнства. Спочатку він був гонителем віруючих, але потім розкаявся і написав кілька християнських послань.
Петра і Павла стратили за віру в один день – 29 червня. Апостола Петра розіп'яли на хресті, як Ісуса, а Павла обезголовили.
Традиції та звичаї
В Україні з днем Петра і Павла пов'язувалося багато повір'їв та звичаїв. Цього дня вперше після посту дозволялося готувати молочні страви. Господині варили вареники із сиром, пекли мандрики – сирні бабки.
До цього дня готувалися колись в Україні як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із польових квітів, а особливо червоними маками. Повернувшись із церкви, люди розговлялися мандриками. У цей день господарі неодмінно виносили громадським пастухам гостинця: мандрик та грудку масла.
На Бойківщині пастухи збиралися на пасовиську, будували «петрівник» – невелику землянку чи загорожу, прикрашену зеленню і разом обідали. Їли молочне – щоб корови краще доїлися.
У східних регіонах України існував звичай на Петра «заполіскувати дійниці». Жінки обідали гуртом, а потім рвали трави, що мають жовтий цвіт, і годували ними корів: «щоб жовте молоко було».
Після дня Петра і Павла розпочиналися жнива.
На другий день після Петра відзначали колись теж свято, але наполовину менше, і називалося воно «На-пів-Петра» або «Петрового батька». На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горнятах – «три борщі, бо св. Петро три рази відрікався від Христа».
Народні прикмети на Петра і Павла
- Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.
- Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля.
- Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.
Привітання зі святом Петра і Павла у прозі
Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди й благополуччя. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки хороші люди, а добро супроводжує вас завжди!
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Нехай Господь молитвами святих апостолів Петра і Павла, через приклад їх дивовижне життя зміцнює нас на шляху нашому. Зі святом!
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Вітаю зі святом поверховних апостолів! Бажаю по молитвах святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри й бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті було служіння Богу і ближньому!
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Нехай свято Петра і Павла наповнить наші серця любов’ю до ближнього свого, щирою вірою у Творця! Миру в наші оселі, спокою в душі людські, здоров’я міцного – і щоб задуми здійснилися всі!
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У цей один з найбільш значущих релігійних свят християн щорічно вшановують пам’ять святих апостолів Петра і Павла, які зробили вагомий внесок в розвиток християнства. Нехай кожен з нас не забуває: навіть земним життям ми можемо служити Господу. Зі святом!
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Вітаємо з величним і престольним святом Петра і Павла. Бажаємо божої опіки та добра в ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити по Заповідях Божих, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий!
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Від душі вітаю тебе з Днем Петра і Павла, милий друже! Нехай на тебе зглянеться Божа благодать і радість, нехай завжди тебе люблять ближні, а ти – їх. Вітаю!
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З великим світлим святом! Нехай благодать прийде в дім, щоб близькі люди були здорові, а ніяка погана звістка не затьмарювала їхні дні. Нехай ангели оберігають вас від усіх поганих звісток.
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Нехай в день святих апостолів Петра і Павла, твоя душа буде наповнена Божим миром і благодаттю. Нехай в домі буде достаток і взаєморозуміння. Бережіть дорогих тобі людей!
Привітання зі святом Петра і Павла у віршах
З Петром і Павлом
друзів всіх вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.
***
День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Від душі бажаю
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Від душі бажаю
миру і тепла.
***
З Днем апостолів святих -
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
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