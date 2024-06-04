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У церковних лавках УПЦ МП виявлено партію антиукраїнської літератури

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У церковних лавках УПЦ МП виявлено партію антиукраїнської літератури
фото: з відкритих джерел

Партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП)

У церковних лавках УПЦ (МП) поширювалася проросійська література, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається,  партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.

«На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври.

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Теги: церква СБУ

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