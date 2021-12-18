ООН проти закриття шкіл через «Омікрон»: буде катастрофа

В ООН наголосили, що 2022 рік не може бути ще одним роком зриву в навчанні

Виконавчий директор Дитячого фонду ООН Генрієтта Фор закликала країни за можливості утриматися від закриття шкіл у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон». Про це йдеться у повідомленні на сайті ООН.

«Коли поширення Covid-19 у спільноті збільшується, і суворі заходи громадської охорони здоров'я стають необхідністю, школи мають бути останніми місцями, які потрібно закривати та першими, які потрібно відкривати. Ще одна хвиля масових закриттів шкіл матиме катастрофічні наслідки для дітей», – заявила Генрієтта Фор.

За її словами, масове закриття шкіл у світі через пандемію коронавірусу перекреслило десятиліття прогресу в освіті, й призвело до тіньової пандемії дитячої праці, дитячих шлюбів та проблем психічного здоров'я.

Фор наголосила, що 2022 рік не може бути ще одним роком зриву в навчанні.

«Це має бути рік, коли освіта та інтереси дітей повинні мати пріоритет», – додала вона.

Нагадаємо, штам коронавірусу «Омікрон» вже зареєстрували у 89 державах. Кількість випадків захворювання на «Омікрон» подвоюється за 1,5-3 дні.

Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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