Новий штам «Омікрон»: відома інфекціоністка розповіла, чим він відрізняється від «Дельти»

Існує ризик повторного зараження новим штамом коронавірусу

Симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів. Про це написала інфекціоніст Ольга Голубовська на сторінці у Fаcebook.

Наразі ще невідомо, чи новий штам заразніший за інші варіанти. «Кількість інфікованих людей у Південній Африці зросла, але епідеміологічні дослідження визначають, чи пов'язано це з «Омікроном» чи іншими факторами. Поки що незрозуміло, чи «Омікрон» викликає важчу хворобу порівняно з іншими варіантами, зокрема «Дельта». У Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язано зі збільшенням загальної кількості інфікованих, і не лише варіантом «Омікрон». Наразі немає інформації, яка б припускала, що симптоми, пов'язані з «Омікроном», відрізняються від симптомів інших варіантів. Щоб зрозуміти важкість захворювання, викликаного цим варіантом, знадобиться від декількох днів до декількох тижнів. (Однак всі варіанти SARS-CoV-2, включаючи варіант «Дельта», можуть викликати важкі форми хвороби або смерті. Або можуть не викликати. Все залежить від дози, преморбідного фону, реактивності і, врешті-решт, настрою і, звичайно, правильного своєчасного лікування)», – наголосила Голубовська.

Також інфекціоніста наголосила, що за попередньою інформацією, існує ризик повторного зараження цим штамом коронавірусу. «Попередні дані свідчать, що може бути підвищений ризик повторного зараження «Омікроном», але інформація обмежена… Ефективність вакцин проти цього варіанту невідома», – написала Голубовська.

Нагадаємо, ізраїльські вчені знайшли спосіб знищити коронавірус за дві секунди.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Напередодні стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».