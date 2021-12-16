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    Вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон»

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    &laquo;Омікрон&raquo; виявили у ПАР у листопаді 2021 року - Вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон»
    «Омікрон» виявили у ПАР у листопаді 2021 року
    фото: Depositphotos

    Пацієнти з «Омікроном» скаржаться на першіння в горлі та біль у попереку

    Новий штам Covid-19 «Омікрон» має два незвичайні симптоми для цього різновиду вірусів. Про це повідомила газета The Telegraph з посиланням на доктора Раяна Ноаха.

    Пацієнти, у яких був зафіксований згаданий штам, скаржилися на біль у попереку та першіння у горлі.

    Після аналізу майже 78 тис. випадків зараження фахівці дійшли висновку, що хворі на 23% рідше потрапляють до лікарень порівняно з тими людьми, у яких виявили «дельта»-штам.

    Проте, як повідомило видання, такий результат аналізу не рівнозначний тому, що новий різновид коронавірусу менш небезпечний у порівнянні з попередніми.

    Зазначається, що на тяжкість захворювання могли вплинути кілька рівнів імунітету у людей, які вони придбали як внаслідок інфекції, так і після вакцинації.

    «Омікрон» виявили у ПАР у листопаді 2021 року. За оцінками фахівців, цей варіант Covid-19 має 32 мутації.

    Раніше епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

    Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

    Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

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    Теги: здоров'я вірус коронавірус
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    Вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон»