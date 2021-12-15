Без карантину не обійтись. Штам «Омікрон» виявили вже у 77 країнах

Глава ВООЗ зазначив, що навіть якщо штам викликає легший перебіг хвороби, то більшості країн важко обійтися без карантинних обмежень

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус заявив, що штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 77 країнах. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

На сайті ВООЗ зазначається, що, швидше за все, штам «Омікрон» присутній уже в більшості країн світу.

«На даний момент 77 країн повідомили про випадки захворювання на штам «Омікрон», і реальність така, що він, ймовірно, є вже в більшості країн, навіть якщо він ще не був зафіксований», – заявив Гебреїсус.

Він зазначив, що навіть якщо штам викликає легший перебіг хвороби, то більшості країн важко обійтися без карантинних обмежень.

«Я повинен бути дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть і повинні запобігати розповсюдженню штаму «Омікрон» за допомогою обмежувальних заходів, що працюють сьогодні», – заявив голова ВООЗ.

Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.