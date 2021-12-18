«Омікрон» вже зафіксували у 89 країнах: наскільки він небезпечний
«Омікрон» швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету
Кількість випадків захворювання на «Омікрон» подвоюється за 1,5-3 дні
Штам коронавірусу «Омікрон» вже зареєстрували у 89 державах. Кількість випадків захворювання на «Омікрон» подвоюється за 1,5-3 дні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.
«Омікрон» зареєстрований у 89 країнах і кількість випадків захворювання подвоюється за 1,5–3 дні в районах, де можлива передача інфекції.
В організації попередили, що за такого швидкого зростання захворюваності лікарні можуть бути переповнені в деяких місцях.
«Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, цілком можливо, що багато систем охорони здоров'я можуть бути швидко перевантажені», – йдеться в повідомленні.
«Омікрон» швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету, але незрозуміло, чи це пов'язано зі здатністю вірусу ухилятися від імунітету, властивою йому підвищеною здатністю до передачі або поєднанням того й іншого.
Зазначається, що досі недостатньо даних про тяжкість захворювання, викликаного цим штамом коронавірусу, а також про вплив на тяжкість захворювання вакцинації і раніше набутого імунітету.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron.
Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.
Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.
Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.
Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».
Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.
До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.