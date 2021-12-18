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    «Омікрон» вже зафіксували у 89 країнах: наскільки він небезпечний

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    &laquo;Омікрон&raquo; швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету - «Омікрон» вже зафіксували у 89 країнах: наскільки він небезпечний

    «Омікрон» швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету

    Фото з відкритих джерел

    Кількість випадків захворювання на «Омікрон» подвоюється за 1,5-3 дні

    Штам коронавірусу «Омікрон» вже зареєстрували у 89 державах. Кількість випадків захворювання на «Омікрон» подвоюється за 1,5-3 дні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

    «Омікрон» зареєстрований у 89 країнах і кількість випадків захворювання подвоюється за 1,5–3 дні в районах, де можлива передача інфекції.

    В організації попередили, що за такого швидкого зростання захворюваності лікарні можуть бути переповнені в деяких місцях.

    «Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, цілком можливо, що багато систем охорони здоров'я можуть бути швидко перевантажені», – йдеться в повідомленні.

    «Омікрон» швидко поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету, але незрозуміло, чи це пов'язано зі здатністю вірусу ухилятися від імунітету, властивою йому підвищеною здатністю до передачі або поєднанням того й іншого.

    Зазначається, що досі недостатньо даних про тяжкість захворювання, викликаного цим штамом коронавірусу, а також про вплив на тяжкість захворювання вакцинації і раніше набутого імунітету.

    Нагадаємо, сьогодні вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron.

    Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

    Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

    Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

    Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

    Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: США Канада Велика Британія Ольга Голубовська ВООЗ
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    «Омікрон» вже зафіксували у 89 країнах: наскільки він небезпечний