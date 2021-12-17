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    Глави МОЗ країн G7 назвали штам «Омікрон» найнебезпечнішою загрозою

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    Глави МОЗ країн G7 стурбовані зростанням кількості випадків захворювання на коронавірус - Глави МОЗ країн G7 назвали штам «Омікрон» найнебезпечнішою загрозою
    Глави МОЗ країн G7 стурбовані зростанням кількості випадків захворювання на коронавірус
    фото з відкритих джерел

    «Омікрон» слід розглядати як найбільшу поточну загрозу для глобальної охорони здоров'я

    Новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я. Про це заявили міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США), відповідне повідомлення опубліковане на сайті британського відомства.

    «Глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, міністри погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найбільшу поточну загрозу для глобальної охорони здоров'я», – йдеться у заяві МОЗ Великої Британії.

    Глави Міністерств охорони здоров'я «Великої сімки» також дійшли висновку, що перервати поширення «Омікрону» може спільна робота: рівний доступ до діагностики, секвенування геномів вірусу, вакцин та терапевтичних засобів.

    Раніше повідомлялося, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

    Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

    Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

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    Теги: США Німеччина Велика Британія
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    Глави МОЗ країн G7 назвали штам «Омікрон» найнебезпечнішою загрозою