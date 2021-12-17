Глави МОЗ країн G7 назвали штам «Омікрон» найнебезпечнішою загрозою

«Омікрон» слід розглядати як найбільшу поточну загрозу для глобальної охорони здоров'я

Новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я. Про це заявили міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США), відповідне повідомлення опубліковане на сайті британського відомства.

«Глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, міністри погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найбільшу поточну загрозу для глобальної охорони здоров'я», – йдеться у заяві МОЗ Великої Британії.

Глави Міністерств охорони здоров'я «Великої сімки» також дійшли висновку, що перервати поширення «Омікрону» може спільна робота: рівний доступ до діагностики, секвенування геномів вірусу, вакцин та терапевтичних засобів.

Раніше повідомлялося, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

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