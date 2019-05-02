ООН закликає владу і опозицію Венесуели припинити застосування насильства



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Протестувальники у Венесуелі

ООН закликає всі сторони проявити максимальну стриманість

Прес-секретар Управління ООН з прав людини Марта Уртадо закликала владу і опозицію Венесуели відмовитися від застосування насильства щодо одне одного.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Управління ООН.

«Всі сторони повинні відмовитися від застосування насильства. Ми наполегливо закликаємо політичних лідерів взяти участь у конструктивних дискусіях, спрямованих на врегулювання нинішньої кризи», - йдеться в заяві Уртадо.

Також зазначається, що управління ООН з прав людини вкрай стурбоване повідомленнями про надмірне застосування сили силами безпеки проти демонстрантів по всій Венесуелі, в результаті яких, як стверджується, десятки людей отримали поранення, і крім того, багато людей були затримані.

ООН закликає всі сторони проявити максимальну стриманість, а владу - поважати право на мирні збори, а також не використовувати мову, що підбурює людей до насильства.

Нагадаємо,1 травня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про «придушення спроби державного перевороту».

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня»та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

За словами держсекретаря США, Росія тримає Мадуро у кріслі президента через жадібність.

Джерело: 112 Україна