Помпео: Мадуро хотів втекти з Венесуели на Кубу, але росіяни його зупинили



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

За словами держсекретаря, для Мадуро настав час виїхати з Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий учора вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

Про це державний секретар США Майк Помпео розповів телеканалу CNN.

«Літак Мадуро вже стояв на злітній смузі, він був готовий вилетіти. Та, як ми розуміємо, росіяни пояснили йому, що він мусить залишитися», - зазначив очільник Держдепу.

Помпео уточнив, що Мадуро хотів вирушити до Гавани.Також він зауважив, що «Мадуро розуміє, що станеться, якщо він сяде в цей літак».

У відповідь на прохання ведучого звернутися напряму до Мадуро, держсекретар зазначив: «Запускайте літак».

Ведучий спитав держсекретаря, що буде в разі, коли Мадуро не скористається можливістю залишити країну.

«Ціна для нього й тих, хто його захищає, продовжить зростати», - зауважив глава Держдепартаменту. При цьому він наголосив, що «для Мадуро настав час виїхати з Венесуели, і ми закликаємо його зробити це якомога швидше».

На тлі загострення ситуації у Венесуелі Помпео підтвердив підтримку США лідерові опозиції Хуану Гуайдо.

Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня» та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Джерело: Укрінформ