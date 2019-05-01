Помпео вважає, що РФ тримає Мадуро у кріслі президента через жадібність



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Якби не підтримка Росії та Куби, на думку держсекретаря, Мадуро вже був би змушений залишити Каракас

Російська Федерація підтримує режим Мадуро у Венесуелі через жадібність і бажання повернути свої гроші, а також через солідарність між недемократичними режимами. Водночас низка високопосадовців Мадуро готові його зректися.

Про це державний секретар США Майк Помпео розповів в інтерв’ю Fox Business Network.

«Думаю, щонайменше одна з цілей росіян (у їхній підтримці Мадуро - ред.) - це звичайна жадібність. У Венесуелі є нафта, там є «Роснефть», компанії, які видобувають нафту… Завдяки росіянам у Венесуелі продовжувався видобуток нафти. Тому гадаю, що один з елементів полягає у тому, що Венесуела винна їм гроші, і вони хочуть їх повернути», - наголосив Помпео.

Держсекретар США додав, що іншою причиною є також давня історія взаємин між Венесуелою та Росією.

«Це все недемократичні уряди, які часто-густо перебувають на одному боці історії щодо ряду питань, вони не люблять західні уряди та демократії. Саме прагнення народу Венесуели до демократії суперечить їхнім уявленням про те, як влаштовані країни», - зауважив він.

Помпео вчергове підкреслив, що на його переконання, Мадуро вже втік би, якби росіяни не втрутилися та не зупинили його. Якби не підтримка Росії та Куби, на думку держсекретаря, Мадуро вже був би змушений залишити Каракас.

«Ми говорили з сотнями людей на місці сьогодні і впродовж останніх місяців. Ми чітко знаємо, що Мадуро збирався втекти та вже мав готовий літак, але росіяни дали йому зрозуміти, що йому не час виїжджати», - пояснив він.

Держсекретар розповів, що місцеперебування Мадуро невідоме, він десь ховається. Водночас, низка чинних високопосадовців, за словами Помпео, натякнули на свою готовність зректися його.

«Міністр оборони Падріно, голова конституційного суду Морено, голова президентської гвардії Ернандес Дала - всі вони дали зрозуміти, що готові допомогти народу Венесуели відновити демократію. Проте вони поки не вдалися до рішучих кроків, на які ми сподівалися», - зазначив він, додавши, що США продовжують сподіватися, що ці люди розуміють «де нині правильний бік історії», та висловив переконання, що «у найближчі години чи дні» вони ухвалять відповідні рішення.

Помпео також додав, що США не знімають з порядку денного можливість застосування військової сили для вирішення кризи у Венесуелі, якщо така потреба з’явиться.

Нагадаємо, що сьогодні президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про «придушення спроби державного перевороту».

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня»та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий учора вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Джерело: Укрінформ