Війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Броньовані військові машини переїжджають групу маніфестантів у Каракасі Скріншот з відео

Декілька броньованих машин в’їжджали у натовп та буквально чавили протестувальників

Військові Національної гвардії Венесуели, лояльні до президента Ніколаса Мадуро, в’їхали у натовп маніфестантів у Каракасі на броньованих автомобілях, внаслідок чого є потерпілі.

Відповідне відео опубліковане колумбійським виданням Noticias Caracol.

«Броньовані військові машини переїжджають групу маніфестантів у Каракасі, Венесуела», - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як декілька броньованих машин в’їжджають у натовп та буквально чавлять протестувальників. При цьому кілька людей потрапили під колеса, інші намагаються надати їм допомогу.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.