Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня» через військову присутність у Венесуелі



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Трамп пригрозив Кубі ембарго та «санкціями найвищого рівня» через військову присутність у Венесуелі

На Кубу може бути накладено «повне і абсолютне ембарго разом з санкціями найвищого рівня»

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі ембарго та «санкціями найвищого рівня» у випадку, якщо Гавана не забере свій військовий контингент з Венесуели.

Про це Трамп написав у Twitter.

За його словами, якщо кубинські війська і міліція негайно не покинуть територію Венесуели і не припинять операції «з метою заподіяння смерті і знищення конституції Венесуели», то на Кубу буде накладено «повне і абсолютне ембарго разом з санкціями найвищого рівня».

«Будемо сподіватися, що всі кубинські військові швидко і мирно повернуться на свій острів!», – додав Трамп.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2019 г.

Раніше лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.