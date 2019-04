Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня» через військову присутність у Венесуелі

На Кубу може бути накладено «повне і абсолютне ембарго разом з санкціями найвищого рівня»

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі ембарго та «санкціями найвищого рівня» у випадку, якщо Гавана не забере свій військовий контингент з Венесуели.

Про це Трамп написав у Twitter.

За його словами, якщо кубинські війська і міліція негайно не покинуть територію Венесуели і не припинять операції «з метою заподіяння смерті і знищення конституції Венесуели», то на Кубу буде накладено «повне і абсолютне ембарго разом з санкціями найвищого рівня».

«Будемо сподіватися, що всі кубинські військові швидко і мирно повернуться на свій острів!», – додав Трамп.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!