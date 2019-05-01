Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей



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Протестувальники у Каракасі

32 отримали поранення від гумових куль, один чоловік був поранений вогнепальною зброєю

Щонайменше 52 людини отримали поранення в результаті зіткнень в Каракасі і були доставлені в лікарню. Про це повідомляє CNN.

«32 отримали поранення від гумових куль, один чоловік був поранений вогнепальною зброєю і переведений в найближчий медичний центр, 16 отримали травми та у трьох були проблеми з диханням», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра оборони Венесуели, військовий полковник був застрелений під час зіткнень.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.