Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей

32 отримали поранення від гумових куль, один чоловік був поранений вогнепальною зброєю

Щонайменше 52 людини отримали поранення в результаті зіткнень в Каракасі і були доставлені в лікарню. Про це повідомляє CNN.

«32 отримали поранення від гумових куль, один чоловік був поранений вогнепальною зброєю і переведений в найближчий медичний центр, 16 отримали травми та у трьох були проблеми з диханням», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра оборони Венесуели, військовий полковник був застрелений під час зіткнень.

VIDEO: Additional footage of ongoing gunfire in #Caracas, #Venezuela amid reports of military mutiny against President Maduro. - @CaraotaDigital pic.twitter.com/mDXm4K1nPX