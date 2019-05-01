Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей
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32 отримали поранення від гумових куль, один чоловік був поранений вогнепальною зброєю
Щонайменше 52 людини отримали поранення в результаті зіткнень в Каракасі і були доставлені в лікарню. Про це повідомляє CNN.
«32 отримали поранення від гумових куль, один чоловік був поранений вогнепальною зброєю і переведений в найближчий медичний центр, 16 отримали травми та у трьох були проблеми з диханням», - йдеться в повідомленні.
За словами міністра оборони Венесуели, військовий полковник був застрелений під час зіткнень.
VIDEO: Additional footage of ongoing gunfire in #Caracas, #Venezuela amid reports of military mutiny against President Maduro. - @CaraotaDigital pic.twitter.com/mDXm4K1nPX— Conflict News (@Conflicts) 30 апреля 2019 г.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.
Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.
Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.
Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.
17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.
13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.
Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.