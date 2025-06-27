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Опитування показало, скільки поляків виступають за зменшення військової допомоги Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Опитування показало, скільки поляків виступають за зменшення військової допомоги Україні
Економічну допомогу Україні підтримують 35% поляків, тоді як 44% вважають, що її слід припинити
фото: unsplash.com

35 % підтримують подальшу економічну допомогу Україні, 44 % – проти, і 20 % – вагаються

Більшість поляків загалом підтримують Україну на міжнародному рівні, але виступають за обмеження військової та економічної допомоги. Про це свідчать результати опитування, проведеного польською соціологічною агенцією IBRiS, інформує «Главком».

Так, 52% респондентів вважають, що польська влада повинна підтримувати Україну на міжнародному форумі, тоді як 29% виступили проти, а ще 19% не мають чіткої думки.

Щодо вступу України до НАТО, підтримку висловили 37% опитаних, у той час як 42% виступили проти, а 21% не визначились.  Щодо євроінтеграції, то лише 35% поляків згодні з тим, що Україна має стати членом ЄС, 42% – заперечують це, і 23% не визначились.

Економічну допомогу Україні підтримують 35% поляків, тоді як 44% вважають, що її слід припинити, і 20% не дали відповіді. Особливо показовим є ставлення до можливого введення польських військ на територію України в межах миротворчої місії: цю ідею підтримали лише 15% респондентів, а 64% категорично проти. Ще 21% не визначились із відповіддю.

У поясненнях до опитування аналітики наголосили, що прийняття України до ЄС розглядається як далекий етап, який має відбутися на таких самих умовах, як і для інших країн.

Головними проблемами називають побоювання щодо конкуренції в агросекторі та корупції. Щодо НАТО – основна причина скепсису поляків полягає у страху відкритого конфлікту з Росією. Водночас у питанні миротворчої участі респондентам ближча ідея гуманітарної чи поліцейської місії, а не участь у бойових діях.

До слова, нове дослідження «Аналіз впливу українських біженців на економіку Польщі», проведене компанією Deloitte на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, показало, що українці зробили вагомий внесок в економіку Польщі, додавши майже 100 млрд злотих до ВВП країни тільки за 2024 рік

Нагадаємо, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.

За даними варшавського центру CBOS, у лютому 2025 року 38% поляків відкрито заявили про антипатію до українців – це вперше за багато років перевищило кількість тих, хто продовжує відчувати симпатію (30%). Для порівняння: на початку 2023 року симпатію виражали 51% поляків, а антипатію – лише 17%.

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Теги: Польща військова допомога українці соцопитування

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