Українці масово купують житло в одній країні за готівку

Українці часто купують у Польщі декілька квартир в одній будівлі

Українці лідирують за кількістю придбаного житла у Польщі

Українці здійснюють великі покупки нерухомості на польському ринку. При цьому часто платять за угоди готівкою. Про це йдеться на сайті Legaartis.pl, пише «Главком».

Минулий 2024 рік став рекордним від кількості угод з нерухомістю, укладених іноземцями в Польщі. Іноземці придбали загалом 17 330 квартир та комерційних приміщень, що є значним зростанням порівняно з попереднім роком, коли було здійснено понад 14 тис. угод. Українці явно лідирують у статистиці, часто розплачуючись за нерухомість готівкою та здаючи її потім в оренду, повідомила польський аналітик з нерухомості порталу Tabelaofert Nieruchomości Ева Палус.

«Українці є явними лідерами та набули близько 380 тис. кв. м житлової площі. Білоруси становлять другу за величиною групу, купивши 111 тис. квадратних метрів нерухомості, за ними йдуть росіяни, індійці, британці та в'єтнамці», – уточнила Ева Палус.

Більшість угод із купівлею нерухомості іноземцями було зареєстровано у таких містах:

Варшава – 3535 квартир;

Краків – 1523 квартири;

Вроцлав – 1491 квартира.

Хоча більшість іноземців платять готівкою, деякі користуються державними субсидіями. 3044 іноземці скористалися програмою «Безпечний кредит 2 відсотки» (4,7% усіх договорів). Серед них: 2215 українців, 492 білоруси, 46 індусів та 24 росіяни.

Експертка додала, що українці часто купують одразу кілька квартир, причому у нових житлових комплексах. Також стало відомо, що на польському ринку нерухомості з'явилися українські посередницькі агенції, які орієнтують свої пропозиції переважно на білорусів та українців. Польські офіси скаржаться, що ці структури вдаються до недобросовісних методів, копіюючи пропозиції польських офісів та переманюючи їх клієнтів.

Аналітики прогнозують подальше зростання інтересу до польського ринку нерухомості з боку іноземців, особливо українців.

Нагадаємо, все більше українців у Польщі розглядають варіант відкриття власної справи. Проте перед стартом варто проаналізувати ринок і зважити ризики. Є напрямки, де конкуренція настільки висока, що вийти на прибуток без унікальної концепції буде складно.