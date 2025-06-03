Навроцький звернувся до Зеленського: очікує вирішення «історичних питань»

Навровький: Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми

«Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань»

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною, однак, це вимагатиме діалогу й щодо історії. Це він зазначив у своєму дописі у соцмережі «Ікс», передає «Главком».

Так, після результатів виборів президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою, і написав пост-звернення до нового очільника Польщі. Навроцький не пройшов повз та відповів на це.

«Шановний пане президенте Зеленський, дякую за ваше повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань», – відповів переможець президентських виборів у Польщі.

Навроцький додав, що Польща була «найрішучішим прихильником» України проти російської агресії, і жодна інша країна «не розуміє цю загрозу краще». «Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом», – підсумував політик.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS).

До слова, переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує гідно представляти країну на міжнародній арені та зосередиться на питаннях, які є важливими для громадян.