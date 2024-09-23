Осінній призов у Росії. Що готує Путін для чоловіків із 1 жовтня

З 1 січня 2024 року набрав чинності закон, згідно з яким призову на військову службу у Росії підлягають чоловіки віком від 18 до 30 років

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов, підставою для призову на термінову військову службу восени будуть паперові повістки

У 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Повістка вважатиметься автоматично врученою через тиждень із дня її розміщення у реєстрі. Повідомлення про це з'явиться у кабінеті призовника на сайті «Держпослуги». Таким чином, стає неможливим ухилення від вручення повістки.

Як уточнив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, підставою для призову на термінову військову службу восени будуть паперові повістки.

Він додав, що «говорити про змішаний варіант», коли надсилаються і паперові, і електронні повістки, не можна. «У трьох регіонах проводитиметься тестування єдиного реєстру військовозобов'язаних: це Рязанська область, республіка Марій-Ел і, на мою думку, Сахалін», – сказав Картаполов.

За словами голови комітету Держдуми, «у цих регіонах будуть спрямовуватися, зокрема, й електронні повістки».

«Зараз необхідно напрацювати методологію застосування реєстру з розрахунком, щоб 1 січня 2025 року, як поставив завдання верховний головнокомандувач (російський диктатор Володимир Путін, – «Главком»), він уже запрацював у повному обсязі та був переданий на експлуатацію міністерству оборони», – пояснив голова комітету Держдуми з оборони.

Вік призову у РФ

Військовий призов у Росії відбувається двічі на рік в той самий час: весняний – з 1 квітня по 15 липня, осінній – з 1 жовтня по 31 грудня. Жителів Крайньої Півночі завжди призивають на місяць пізніше, педагогічних працівників – лише навесні (з 1 травня), мешканців сільської місцевості, які працюють на посівній та збиральній кампанії, – лише восени (з 15 жовтня). Указ про призов росіян на службу двічі на рік підписує президент РФ.

З 1 січня 2024 року набрав чинності закон, згідно з яким призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 18 до 30 років.

Нові правила отримання повістки до військкомату

З 1 листопада 2024 року в Росії зміняться правила отримання повісток: згідно з постановою уряду від 19 квітня 2024 року, запрацює спеціальний електронний реєстр. Документ буде вважатися автоматично врученим через тиждень із дня його розміщення у реєстрі. Повідомлення про це з'явиться у кабінеті призовника на сайті «Держпослуги». Таким чином, стає неможливим ухилення від вручення повістки.

За новими правилами з дня вручення повістки військовозобов'язаний не зможе залишити Росію. Заборона на виїзд збережеться «до виконання обов'язку з'явитися на порядку денному до військового комісаріату» або підтвердження поважної причини для відстрочки, серед яких: захворювання, каліцтво, втрата працездатності або тяжкий стан члена сім'ї. У разі неявки без поважної причини протягом 20 днів військовозобов'язаний вважатиметься ухилянтом і щодо нього набудуть чинності такі обмеження:

заборона проведення угод з нерухомістю через Росреєстр;

заборона на керування транспортним засобом та отримання прав водія;

неможливість реєструватися як індивідуальний підприємець;

неможливість отримувати кредити та позики в банку.

Регіональна влада має право вводити додаткові обмеження, «спрямовані на забезпечення явки на порядку денному».

У тестовому режимі повістку вже розсилали під час весняного призову. Опитані експерти говорили, що технічних перешкод для повноцінного запуску реєстру повісток 1 листопада немає, а проблема його наповнюваності здебільшого може бути вирішена за рахунок баз даних Держслужби. 4 липня депутат Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що восени «у переважній більшості суб'єктів» використовуватимуться паперові повістки.

Ухилянтам у Росії загрожує кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 328 КК РФ): до 200 тис. руб. штрафу до шести місяців арешту до двох років примусових робіт або позбавлення волі.

Нагадаємо, Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, поінформованих про обговорення цього питання. У матеріалі зазначається, що Кремль прагне не повторити вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян. Тому військове керівництво хоче залучити більше контрактників.