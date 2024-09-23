Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Осінній призов у Росії. Що готує Путін для чоловіків із 1 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Осінній призов у Росії. Що готує Путін для чоловіків із 1 жовтня
З 1 січня 2024 року набрав чинності закон, згідно з яким призову на військову службу у Росії підлягають чоловіки віком від 18 до 30 років
фото з відкритих джерел

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов, підставою для призову на термінову військову службу восени будуть паперові повістки

У 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Повістка вважатиметься автоматично врученою через тиждень із дня її розміщення у реєстрі. Повідомлення про це з'явиться у кабінеті призовника на сайті «Держпослуги». Таким чином, стає неможливим ухилення від вручення повістки.

Як уточнив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, підставою для призову на термінову військову службу восени будуть паперові повістки.

Він додав, що «говорити про змішаний варіант», коли надсилаються і паперові, і електронні повістки, не можна. «У трьох регіонах проводитиметься тестування єдиного реєстру військовозобов'язаних: це Рязанська область, республіка Марій-Ел і, на мою думку, Сахалін», – сказав Картаполов.

За словами голови комітету Держдуми, «у цих регіонах будуть спрямовуватися, зокрема, й електронні повістки».

«Зараз необхідно напрацювати методологію застосування реєстру з розрахунком, щоб 1 січня 2025 року, як поставив завдання верховний головнокомандувач (російський диктатор Володимир Путін, – «Главком»), він уже запрацював у повному обсязі та був переданий на експлуатацію міністерству оборони», – пояснив голова комітету Держдуми з оборони.

Вік призову у РФ

Військовий призов у Росії відбувається двічі на рік в той самий час: весняний – з 1 квітня по 15 липня, осінній – з 1 жовтня по 31 грудня. Жителів Крайньої Півночі завжди призивають на місяць пізніше, педагогічних працівників – лише навесні (з 1 травня), мешканців сільської місцевості, які працюють на посівній та збиральній кампанії, – лише восени (з 15 жовтня). Указ про призов росіян на службу двічі на рік підписує президент РФ.

З 1 січня 2024 року набрав чинності закон, згідно з яким призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 18 до 30 років.

Нові правила отримання повістки до військкомату

З 1 листопада 2024 року в Росії зміняться правила отримання повісток: згідно з постановою уряду від 19 квітня 2024 року, запрацює спеціальний електронний реєстр. Документ буде вважатися автоматично врученим через тиждень із дня його розміщення у реєстрі. Повідомлення про це з'явиться у кабінеті призовника на сайті «Держпослуги». Таким чином, стає неможливим ухилення від вручення повістки.

За новими правилами з дня вручення повістки військовозобов'язаний не зможе залишити Росію. Заборона на виїзд збережеться «до виконання обов'язку з'явитися на порядку денному до військового комісаріату» або підтвердження поважної причини для відстрочки, серед яких: захворювання, каліцтво, втрата працездатності або тяжкий стан члена сім'ї. У разі неявки без поважної причини протягом 20 днів військовозобов'язаний вважатиметься ухилянтом і щодо нього набудуть чинності такі обмеження:

  • заборона проведення угод з нерухомістю через Росреєстр;
  • заборона на керування транспортним засобом та отримання прав водія;
  • неможливість реєструватися як індивідуальний підприємець;
  • неможливість отримувати кредити та позики в банку.

Регіональна влада має право вводити додаткові обмеження, «спрямовані на забезпечення явки на порядку денному».

У тестовому режимі повістку вже розсилали під час весняного призову. Опитані експерти говорили, що технічних перешкод для повноцінного запуску реєстру повісток 1 листопада немає, а проблема його наповнюваності здебільшого може бути вирішена за рахунок баз даних Держслужби. 4 липня депутат Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що восени «у переважній більшості суб'єктів» використовуватимуться паперові повістки.

Ухилянтам у Росії загрожує кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 328 КК РФ): до 200 тис. руб. штрафу до шести місяців арешту до двох років примусових робіт або позбавлення волі.

Нагадаємо, Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, поінформованих про обговорення цього питання. У матеріалі зазначається, що Кремль прагне не повторити вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян. Тому військове керівництво хоче залучити більше контрактників.

Читайте також:

Теги: росія росіяни призов до армії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі
Удари СБУ і Сил Оборони по складах у Торопці: демілітаризація за планом
18 вересня, 17:12
Путін потроху добиває Росію своїми діями
Кремль панікує? Санкції продовжують завдавати удару по російській економіці
21 вересня, 15:13
Середній вік танкерів, що перевозять російську нафту, складає 20 років
Данія готується до аварій танкерів тіньового флоту Росії – Bloomberg
23 серпня, 22:30
Путін, Лукашенко та Кучма на молитві у 2004 році
«Путін – непунктуальна людина». Ексшеф президентського протоколу розказав про візити до Києва російських лідерів
25 серпня, 12:29
Винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, 26 серпня
В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
29 серпня, 18:04
РФ нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі
Курська операція: ЗСУ повідомили, що відбувається у підконтрольних містах та селах РФ
1 вересня, 15:20
Путін не буде оголошувати мобілізацію
ISW пояснило небажання Путіна оголошувати нову хвилю мобілізації
20 вересня, 07:23
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
Вчора, 10:31
Еммануель Макрон заявив, що після війни в Україні варто буде переосмислити відносини з Російською Федерацією
Макрон зробив резонансну заяву про перегляд відносин з Росією
Сьогодні, 04:21

Соціум

Десантники прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні з Росією: з'явилося відео
Десантники прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні з Росією: з'явилося відео
Осінній призов у Росії. Що готує Путін для чоловіків із 1 жовтня
Осінній призов у Росії. Що готує Путін для чоловіків із 1 жовтня
«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей
«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей
Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ
Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком
Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
60K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
31K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
14K
На війні загинув син українських поетів

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua