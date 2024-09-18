Удари СБУ і Сил Оборони по складах у Торопці: демілітаризація за планом

Вибухи арсеналу викликали у Торопці землетрус магнітудою 2,8 бали!

Не знаю як там денацифікація, а от демілітаризація йде по плану. І план цей розробили не у Кремлі, а у Києві, на вулиці Володимирській, де розташована СБУ. І демілітаризовують по ньому саме росіян. Переконався у виконанні плану сьогодні зранку, коли дивився кадри з Торопця, Тверської області. Тим хто ще не бачив, раджу глянути. Подібного рівня вибухів в РФ я не пам’ятаю з початку повномасштабної війни!

Вдумайтесь: вибухи арсеналу викликали у Торопці землетрус магнітудою 2,8 бали! Подібних «поштовхів» у цій місцині не було останні сто років! Хто ж приніс землетрус в РФ? А це дрони СБУ, ГУР та ССО в прямому сенсі стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ. На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» тактичних ракетних комплексів «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси. Склад багато разів рекламувався в російських офіційних медіа, як супер сучасний і надійний.

Рівень вибухів навколо складів зараз такий, що у місцевих пабліках пишуть «про ядерний удар по місту». Місцеве населення евакуюють, а російська влада завела традиційну у таких випадках «шарманку»: «всі дрони збили, а от їх уламки вже кілька днів вибухають». Причому запис губернатор робив на фоні звуків детонації на складі.

Крім суто естетичного задоволення від вибухів, є ще і практичний аспект. На мою думку, мова йде про спецоперацію СБУ і інших Сил Оброни, яка прямо вплине на хід і навіть тривалість війни. І це не перебільшення. Адже при плануванні війни, сторони в першу чергу враховують кількість ракет і боєприпасів, які є в наявності або будуть вироблені. Всі ці ракети і снаряди, які підірвали люди Малюка, мали летіти на голови українців. Тепер вони знищені. Такі спецоперації зменшують можливість ворога обстрілювати українські міста, зменшують ракетний потенціал росіян, зменшують кількість КАБів, які були б скинуті на міста Донбасу і Харківщину. І Кремль, при плануванні подальших бойових дій, має враховувати цей фактор.

Генерали ворога часто любили розказувати на російському тв про бойових голубів чи дельфінів, яких начебто використовує СБУ. Однак тепер до них на склад завітав справжній «бойовий землетрус». І щось здається в епіцентрі землетрусу вже нікому не здається, що «СВО йде за планом».