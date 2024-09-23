Макрон зробив резонансну заяву про перегляд відносин з Росією

Еммануель Макрон заявив, що після війни в Україні варто буде переосмислити відносини з Російською Федерацією

Він називає існуючий міжнародний порядок несправедливим

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після завершення війни в Україні є необхідність переосмислити відносини з Російською Федерацією та знайти новий підхід до організації європейського порядку. Про це він повідомив під час виступу, який цитує видання Le Monde.

«Нам доведеться думати про новий спосіб організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни. Ми повинні мати достатньо уяви, щоб думати про мир завтрашнього дня, про мир в Європі в новій формі», – цитує його Le Monde.

Президент Франції також розкритикував чинний міжнародний порядок, назвавши його несправедливим. На його думку, багато країн, які сьогодні є найбільш густонаселеними, не були представлені на момент створення ключових міжнародних інституцій.

Макрон виступив за реформування організацій, таких як ООН, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, щоб забезпечити більш справедливе представництво країн на міжнародній арені.

Макрон пообіцяв продовжити цю дискусію під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня.

Нагадаємо, у Франції затвердили процедуру імпічменту президента.