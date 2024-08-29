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В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
Винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, 26 серпня
фото ілюстративне

Інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України

Винищувач F-16, наданий союзниками Україні, був знищений в результаті катастрофи в понеділок, 26 серпня. Про це з посиланням на слова офіційного представника США пише The Wall Street Journal.

За даними видання, перші повідомлення вказують на те, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок, сказав чиновник. Швидше, катастрофа сталася через помилку пілота.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що Україна застосувала винищувачі F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки РФ. 

Як повідомлялося, винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. 3 серпня, з'явилися перші відео скидання українськими літаками американських бомб Jdam по цілях у Курській області.

За даними Forbes, українські військові розгорнули «значну кількість» батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.

Нагадаємо, росіяни на тлі сьогоднішньої масованої атаки на Україну почали заявляти, що головною ціллю обстрілу були F-16, які нібито базуються на Прикарпатті.

Раніше президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

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Теги: катастрофа літак військові Володимир Зеленський винищувач росіяни

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