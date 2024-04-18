Росія вигадала спосіб, як уникнути масової мобілізації – Bloomberg

Росія використовує фінансові стимули, щоб залучити більше людей воювати проти України

Кремль прагне не повторювати вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян

Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, поінформованих про обговорення цього питання.

У матеріалі зазначається, що Кремль прагне не повторити вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян. Тому військове керівництво хоче залучити більше контрактників.

За словами керівника московського аналітичного центру «Центр аналізу стратегій і технологій" Руслана Пухова, маючи до 30 тис. новобранців на місяць, Росія цього року могла б поповнити лави армії на 300 тис. осіб.

У матеріалі йдеться, що поступовий приплив нових військових для компенсації втрат і нарощування чисельності, а не одномоментний призов 300 тис. людей обмежує військові можливості РФ.

Згідно з підрахунками дослідницької групи Re: Russia, яка працює у Відні, Росія використовує фінансові стимули, щоб залучити більше людей до війни. З початку року регіональні виплати новим військовослужбовцям-контрактникам зросли на 40% до середнього показника в 470 тис. рублів (близько $5 тис.). Це на додаток до федеральної виплати у розмірі 195 тис. рублів.

«Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки у неї є можливість її уникнути», – заявив військовий експерт, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду Павло Лузін.

Як зазначили двоє співрозмовників, знайомих із ситуацією, наразі російське командування частково покладається на те, щоб змусити деяких призовників підписати контракти. Цієї весни 150 тис. росіян будуть призвані на строкову військову службу.

Лузін наголосив, що російське законодавство дозволяє відправляти строковиків на поле бою після чотирьох місяців служби. Однак це порушить публічні обіцянки керівництва держави-агресора не залучати до бойових дій строковиків, тому їх підштовхують до підписання контрактів.

У статті стверджується, що все більше російських призовників скаржаться на психологічний та фізичний тиск щодо цього. Контракти офіційно розраховані на один рік, але їх може скасувати тільки Міноборони, тому вони фактично безстрокові до закінчення війни.

Нагадаємо, Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Пів мільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті – вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано – поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тис. військових», – заявив президент.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Також Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.