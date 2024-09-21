Кремль панікує? Санкції продовжують завдавати удару по російській економіці

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. За першу половину 2024 року в РФ обсяг простроченої заборгованості організацій перед бюджетами всіх рівнів підскочив у 3,3 рази.

На кінець червня борг досяг 176,2 млрд. рублів – рекордного рівня за весь час доступної статистики.

Головними податковими боржниками стали сировинні компанії, в першу чергу нафтогазові.

Другим найбільшим боржником стала обробна промисловість та будівельна галузь.

Податкові проблеми російського бізнесу наростають у міру того, як прибутки стрімко скорочуються, а банки масово блокують транскордонні платежі.

Згідно з Росстатом, у червні сальдований фінансовий результат з економіки (прибутки мінус збитки) скоротився в 4 рази в річному вираженні – до 860 млрд рублів.

2. В Росії планують підвищити одноразовий внесок до державного бюджету іноземних компаній, які покидають країну, з 15% до 40%.

Росія постійно посилює вимоги щодо виходу іноземних компаній після запровадження західних санкцій, вимагаючи великих знижок на будь-яку угоду перед тим, як дати схвалення.

Бюджетні внески від угод про вихід іноземними компаніями до кінця серпня досягли майже 140 мільярдів рублів (1,51 мільярда доларів) перевищивши минулорічні 116,5 мільярда рублів.

Минулого року деякі іноземні компанії, які намагалися вийти з Росії, зіткнулися зі значним стрибком витрат, оскільки москва вимагала більших знижок.

«Податок на виїзд» спочатку був встановлений на рівні 10%, але згодом піднявся до 15%.

Зараз урядова комісія з продажу іноземних активів розглядає суттєве підвищення до 40%.

3. Росія втратила одного з найбільших покупців вугілля в Азії.

Один із двох найбільших імпортерів вугілля в Тайвані, Taiwan Cement Corporation (TCC) оголосив про повне припинення співпраці з російськими вугільниками.

Тайвань, який не приєднався до санкцій, увійшов у 5 найбільших імпортерів російського вугілля, закупивши з весни 2023 року до весни 2024-го понад 10 млн тонн і забезпечивши за допомогою РФ майже п'яту частину всього вугільного імпорту.

Від початку великої війни Тайвань витратив 3,5 млрд дол на закупівлі російського вугілля, на його частку припало приблизно 5% усього вугільного експорту з РФ. До того ж 2024 року постачання збільшилися на 30% порівняно з 2023 роком і в 1,5 раза – порівняно з 2022-м.

4. Майже всі турецькі банки відмовилися від обслуговування угод, пов'язаних з Росією та Білоруссю.

Платежі для російських компаній вже припинили всі кредитні організації Туреччини з іноземною участю, а тепер до них мають намір приєднатися державні та приватні банки, які не мають закордонних партнерів.

Щоб продовжувати обслуговувати російсько-турецьку торгівлю, в країні, де-факто залишився єдиний банк Emlak Katılım. Він продовжує платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах та євро багато турецьких банків відразу блокують.

Наприкінці серпня рублеві рахунки припинив відкривати турецький банк Ziraat, який належить державі та посідає перше місце в країні за розміром активів.

Аналогічну політику провадять і інші державні банки Туреччини, тоді як деякі приватні кредитні організації ще продовжують операції у рублях.

5. За підсумками серпня Китай наростив імпорт нафти з Росії на 25,6% у місячному вираженні, до 9,37 млн. тонн.

У грошовому вираженні показник зріс на 20,6%, до $5,38 млрд. до $42,8 млрд.

Росія продовжує лідирувати серед країн, які постачають Китаю нафту.

Друге місце займає Саудівська Аравія, чиї поставки за вісім місяців знизилися на 13,4%, до 52,08 млн. тонн.

Третє місце посідає Малайзія, нафтовий експорт якої до КНР зріс на 22,8%, до 43,17 млн. тонн.

6. США запровадили санкції проти Росії та КНДР за незаконні фінасові схеми.

Сполучені Штати запровадили санкції проти мережі з п’яти груп і однієї особи за здійснення платежів між РФ та КНДР для підтримки війни проти Україні та програм озброєнь Пхеньяна, повідомило міністерство фінансів США.

У переліку: MRB Bank із Південної Осетії, TSMRBank і його віцепрезидент Дмитро Нікулін, Банк «Российская финансовая корпорация», Timer Bank, компанія Stroytreyd.

Нові санкції викривають, як уряд РФ, який використовує незаконні фінансові схеми, щоб допомогти Північній Кореї отримати доступ до міжнародної банківської системи, порушуючи санкції Ради Безпеки ООН, заявило Міністерство фінансів.

7. Американська Venture Global постачатиме ЗПГ в Грецію на регазифікаційний термінал в Олександруполісі.

Після процесу регазифікації газ буде направлений трубопроводами в інші європейські країни, що посилить енергобезпеку Євросоюзу та диверсифікує джерела постачання газу.

За умовами п'ятирічного контракту, Venture Global постачатиме на термінал 1 млн тонн ЗПГ, забезпечуючи чверть завантаження з наступного року.

Грецька влада стверджувала, що запуск терміналу в Олександруполісі дозволить повністю перейти на альтернативні джерела енергії, скорочуючи залежність від російського газу.

8. США планують посилити санкції проти російської нафти, щоб «знешкодити» військову машину Кремля.

Влада США планує найближчим часом посилити обмеження щодо російської нафти, вдаривши по «тіньовому флоту» для її перевезення та обсягами поставок на світовий ринок, заявив заступник радника американського президента з нацбезпеки Даліп Сінгх.

Це допоможе позбавити фінансування російської військової машини.

Серед країн, які допомагають Росії отримувати компоненти для військової техніки, Сінгх назвав Китай, Індію, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

При цьому він наголосив, що Китай є «найзлішим порушником» санкційного режиму США.

Країни G7 запровадили стелю цін на російську нафту у розмірі $60 за барель, а також на нафтопродукти на рівні $100 за барель.

Обмеження передбачає, що компанії з країн G7 не можуть надавати послуги з транспортування продукції, яка продається дорожче за ціновий ліміт.

9. США попередили своїх союзників, що Росія може проводити диверсії на транспортних компаніях, оскільки вона прагне перешкодити партнерам України.

У той час як Росія раніше зосереджувала кібератаки та інші так звані гібридні дії на судноплавних компаніях і портах, її ворожі дії розвиваються з посиленням диверсій, оскільки апетит Москви йти на більший ризик зростає.

Минулого року проросійські хакери атакували порти Європи та Японії.

Найбільший морський порт азіатської країни був уражений програмним забезпеченням-вимагачем, яке використовується хакерами для блокування доступу до файлів або систем, якщо не буде здійснено платіж, що спричинило збій у роботі контейнерного терміналу та затримки вантажів, а веб-сайти кількох голландських портів стали жертвами російськіх хакерів.

10. Райффайзенбанк виходить з Білорусі

Raiffeisen продав білоруський бізнес компанії з ОАЕ. Про це повідомляється в пресрелізі банку.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) підписала угоду з інвестором з ОАЕ про продаж та вихід зі складу власників білоруського Пріорбанку.

Згідно з повідомленням, Raiffeisen Bank International продає Soven 1 Holding Limited 87,74% частки в білоруському Пріорбанку та його дочірніх компаніях.

Пріорбанк працює в Білорусі з кінця 1989 року, з 2003 року – у складі групи RBI. Належить до найбільших білоруських банків за розміром активів.

11. Президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти шістьох фізичних осіб і понад 40 юридичних осіб із Росії, Ірану та Китаю.