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Курська операція: ЗСУ повідомили, що відбувається у підконтрольних містах та селах РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Курська операція: ЗСУ повідомили, що відбувається у підконтрольних містах та селах РФ
РФ нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Місцеве населення приголомшене, бо їх не евакуювали

Росія посилила обстріли КАБами та FPV-дронами населених пунктів Курської області, які перебувають під контролем Сил оборони України. Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону. Він зазначив, що Сили оборони України продовжують операцію, вони виконують завдання, які ставляться перед ними.

Мисник повідомив, що гуманітарна ситуація на Курщині складна.

«Місцеве населення приголомшене, бо їх не було організовано евакуйовано, а зараз вони потерпають без світла і води. Ми дотримуємось міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення продуктами харчування, медикаментами. Також вже організовано підключення води. Намагаємося створити умови необхідні для нормального проживання, але більшість населення в місті Суджа ночують в підвалах, бо обстріли дуже посилюються в останні дні», – наголосив він.

Речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» зазначив, що українські військові багато спілкуються з місцевим населенням – показують фотовиставки зруйнованих українських міст і демонструють фільми про злочини, які робили росіяни на початку війни.

«У них різні думки, але здебільшого вони розуміють. Всі говорять, що хочуть миру, що поза політикою. Хочуть, щоб їм дали коридор, щоб вони могли виїхати із зони бойових дій, але Росія не погоджується. Вони не розуміють, чому по місцях, де немає військових у їх населених пунктах Росія б’є КАБами, FPV-дронами. Нещодавно в місті Суджа російська армія зруйнувала льодову арену, а позавчора – сучасну будівлю школи-інтернату», – розповів Мисник.

Мисник зазначає, що в перші дні був острах з боку місцевого населення, але не опір.

«Зараз уже діє військова комендатура, проводяться стабілізаційні дії, зачищаються окремі місця, але з боку населення опору організованого не спостерігаємо. Чимало людей тут спілкується українською мовою або суржиком, багато людей здивовані хорошим ставленням до них українських військових», – розповів Мисник.

Нагадаємо, попри те, що Суджа розташована у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною. 

Зазначимо, що в Курській області Сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

За оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.

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Теги: наступ армія військові харчування населення росіяни комендатура Курщина Єнс Столтенберг влада росія

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