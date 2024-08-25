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«Путін – непунктуальна людина». Ексшеф президентського протоколу розказав про візити до Києва російських лідерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Путін – непунктуальна людина». Ексшеф президентського протоколу розказав про візити до Києва російських лідерів
Путін, Лукашенко та Кучма на молитві у 2004 році
фото: Укрінформ

Георгій Чернявський: «Кучма не був з Путіним таким відкритим, як з Єльциним»

Перший російський президент Борис Єльцин з державним візитом прибув в Україну тільки в 1997-му. РФ постійно відкладала цей приїзд. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

«Росіяни постійно, з року в рік відкладали такий візит (Єльцина в Україну, – «Главком»). Це було пов’язано з підготовкою «великого договору» між Україною та Росією (Договір про дружбу та співробітництво – «Главком»). Нарешті під час візиту Бориса Єльцина було підписано «великий» договір. Це була головна подія. Підписували у Маріїнському палаці, а на вечерю поїхали в Залісся. Це був дводенний візит», – розповів Чернявський.

Перший керівник президентської служби протоколу розповів, що Єльцин на пресконференції у Маріїнці був удоброму гуморі:

«На пресконференції в Маріїнці він сказав фразу, яка надовго запам’яталася, і її підхопила преса. Єльцин сказав, що кожен день, прокинувшись уранці, запитує себе: а як там Україна, що я зробив для України? (оригінальна цитата: «Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины?», – «Главком»)».

Георгій Чернявський наголосив, що між першим президентом РФ та Леонідом Кучмою встановилися хороші взаємини. Вони зустрічалися навіть після того, як закінчився президентський термін у Єльцина:

«Думаю, він говорив тоді щиро. Єльцин загалом був відкритою людиною. Знаєте, я не знав багато чого в політичних течіях, намагався не занурюватися в глибини політики, але я бачив, що між Єльциним і Кучмою встановилися хороші людські взаємини, завдяки чому їм було простіше обговорювати та вирішувати важливі державні питання. Про те, що між ними існувала суто людська симпатія, свідчить і той факт, що Єльцин, вже пішовши з Кремля, приїздив до Кучми в нову президентську резиденцію в Гуті, в Івано-Франківській області. Це була неформальна зустріч».

Дипломат наголосив, що приїзд Єльцина у Гуту був першою поїздкою російського президента на Захід України:

«До речі, це була перша така поїздка російського президента, нехай і після складення повноважень, на Західну Україну. За всю історію українсько-російських відносин керівники РФ жодного разу не приїздили на Західну Україну».

Чернявський додав, що на похорони Бориса Миколайовича (Єльцин помер у 2007 році, – «Главком») їздили всі українські президенти – і Кравчук, і Кучма, і Ющенко.

Дипломат також розповів про візит російського диктатора Володимира Путіна у березні 2005 року та схарактеризував його як непунктуальну людину.

«Ми з самого початку дещо збилися з графіка через те, що журналістка «Франс-пресс», яка прилетіла з Москви, почала ставити питання в непередбачений протоколом час – коли ми йшли з літака до автомобілів. Я полаявся з нею, чи то пак зробив зауваження. Річ у тому, що Путін почав відповідати на її питання, відповідав довго і з задоволенням, отож ми спізнилися на подальші події програми. Путін – непунктуальна людина».

Чернявський зауважив, що стосунки Кучми з Путіним складалися зовсім інакше, ніж з Єльциним.

«Кучма – чоловік розумний, він добре усвідомлював, хто перед ним сидить – людина з погонами КДБ. Кучма не був з Путіним таким відкритим, як з Єльциним. До того, як Путін став президентом,  Кучма з ним бачився один раз – Путін, коли був прем’єр-міністром, приїздив на катері на саміт до Криму. Він тоді був маловідомою постаттю в міжнародній політиці», – розповів дипломат.

У свої останні роки президентства Кучма досить часто літав до Москви: «Переважно це були переговори тет-а-тет. Та після відходу Єльцина від влади уже відчувалася сухість у стосунках. Після 2000 року то були досить напружені поїздки до Москви».

Раніше Георгій Чернявський розповів, що варенички з вишнями чи маком були найпопулярнішою стравою для делегацій, які прибували до Києва у 1990-х роках.

Також дипломат зазначив, що у перші роки незалежності України, коли президент Леонід Кравчук здійснював візити за кордон, передова група возила запис Гімну країни на аудіокасетах, а текст передавала факсом.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Мауно Койвісто першим прибув у незалежну Україну з офіційним візитом. Це відбулося у травні 1992 року, коли була перша церемонія вручення вірчих грамот від посла Фінляндії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

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Теги: росія Київ дипломатія путін Україна

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