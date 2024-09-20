ISW пояснило небажання Путіна оголошувати нову хвилю мобілізації

Мобілізація в Росії залишається малоймовірною у короткостроковій та середньостроковій перспективі

Росія наразі не планує оголошення нової хвилі мобілізації в короткостроковій або середньостроковій перспективі, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що такий крок може загрожувати стабільності його режиму. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що після операції українських Збройних сил у Курській області в серпні 2024 року та напередодні інавгурації Путіна в ЗМІ неодноразово з’являлися повідомлення про ймовірність оголошення нової мобілізації. Однак Путін не санкціонував її, попри чутки в російських опозиційних джерелах, таких як Meduza, що Кремль серйозно розглядав можливість такого кроку одразу після подій у Курській області.

Зокрема, джерела близькі до російського уряду стверджують, що бізнесмени, пов’язані з Кремлем, і сам уряд Росії виступили проти мобілізації. Причиною такої позиції є загроза дестабілізації в суспільстві, яке досі не відновилося від часткової мобілізації 2022 року, яка викликала серйозне занепокоєння та паніку серед населення.

Протягом усього періоду військової операції в Курській області Путін замість мобілізації робив акцент на наборі добровольців. Він публічно хвалився зростанням кількості новобранців та особисто зустрічався з російськими добровольцями. За оцінками ISW, цей крок свідчить про намагання Путіна уникнути обурення суспільства через офіційне оголошення мобілізації, натомість покладаючи надії на добровольців та нерегулярні формування.

Аналітики ISW підкреслюють, що Кремль намагається уникнути повторення негативної суспільної реакції, яка спостерігалася після часткової мобілізації у вересні 2022 року. З огляду на це, нову мобілізацію найближчим часом малоймовірно буде оголошено, а влада Росії робитиме ставку на розширення вербування та формування нерегулярних підрозділів для підтримки бойових дій в Україні.

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