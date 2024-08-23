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Данія готується до аварій танкерів тіньового флоту Росії – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Данія готується до аварій танкерів тіньового флоту Росії – Bloomberg
Середній вік танкерів, що перевозять російську нафту, складає 20 років
фото із відкритих джерел

Bloomberg: аварія з танкером з тіньового флоту РФ у Балтиці стала справою часу

Стан тіньового флоту танкерів Росії, який постачає на світові ринки нафту в обхід стелі цін, в дуже поганому стані. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані лоцманів, які проводять судна через датські протоки.

Один із співрозмовників агентства зазначив, що кваліфікація команд цих танкерів низька, іноді деякі лоцмани навіть гидують ночувати у брудних чи зруйнованих гостьових каютах. За даними Bloomberg, танкери вже кілька разів дивом уникали катастрофи, опиняючись за лічені метри від дна протоки. Багато судів відмовляються від лоцманів і самі проходять через протоки, щоб заощадити та уникнути додаткових перевірок.

Видання оцінює середній вік танкерів, що перевозять російську нафту, у 20 років. Судна до такого віку, як правило, ріжуть на метал. Середній вік світового флоту танкерів становить 13,5 років. Агентство повідомляє, що ця ситуація примушує прибережні країни розробляти стратегії реагування на катастрофу.

У червні глава МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що тіньовий флот танкерів, що перевозить російську нафту, становить небезпеку для довкілля, через що країна шукає спосіб обмежити їх прохід через свої протоки. Він зазначив, що Копенгаген зібрав групу країн-союзниць, з якою обговорює проблему та способи її вирішення, юридично коректні з погляду міжнародного права.

Нагадаємо, Данія розглядає можливість обмежити прохід старих танкерів із російською нафтою через Балтійське море. Зазначається, що через данські протоки, які є воротами до Балтійського моря, Росія відправляє близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових постачань, тому будь-яка спроба припинити поставки призведе до зростання цін на нафту та вдарить по фінансах Кремля.

Росія використовує так званий «тіньовий флот» для перевезення нафти у міжнародних водах. Один із таких судів зіткнувся 2 березня з іншим кораблем недалеко від берегів Данії. Як відомо, Данія дозволяє кораблям, які прямують до Росії, використовувати її води через давню угоду про свободу судноплавства.Балтійські протоки – єдині природні виходи з Балтійського моря в Північну Атлантику – загальновідомі своєю складністю для навігації, тому міжнародні морські органи рекомендують використовувати пілотів, які володіють спеціальними знаннями місцевості.Однак понад 20 танкерів, які транспортують російську нафту, відхилили пропозиції використовувати данських пілотів з початку 2024 року. 

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Теги: росія аварія перевезення

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