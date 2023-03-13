«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди

Найкращим фільмом року став «Все завжди і водночас»

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премій «Оскар»

У ніч на 13 березня Лос-Анджелесі проходить церемонія нагородження кінопремією «Оскар-2023».

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Найкращий фільм року

Цьогоріч найкращим фільмом року став «Все завжди і водночас».

Стрічка Дена Квана і Деніела Шайнерта була фаворитом цьогорічного «Оскара» – вона претендувала на 11 статуеток.

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Науково-фантастичний фільм режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею. Евелін, яку зіграла Мішель Єо (вона також отримала статуетку як Найкраща акторка), дізнається, що здатна переміщувати свідомість у тіла своїх двійників з інших реальностей. Також їй повідомляють, що саме вона має врятувати мультивсесвіт від великого зла - Джобу Тупакі.

Цього року на перемогу у головній номінації «Оскара» претендували десять стрічок: «На західному фронті без змін», «Аватар: Шлях води», «Банші Інішерина», «Елвіс», «Все завжди і водночас», «Фабельмани», «Тар», «Топ Ган: Меверік», «Трикутник смутку» та «Жінки говорять».

Найкращий режисер

Нагороду у номінації «Найкращий режисер» отримав дует Денієла Шайнерта і Дена Квана за фільм «Все завжди і водночас».

«Режисер ніхто без команди акторів», - зазначив зі сцени Ден Кван. Його колега Денієл Шайнерт подякував своїм батькам, які підтримували його, коли він знімав «не дуже хороші фільми».

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Найкраща чоловіча роль

«Оскар» у номінації «Найкраща чоловіча роль» дістався Брендану Фрейзеру. Актор отримав нагороду за свою роботу в картині «Кит». Цей «Оскар» став першим у його кар’єрі.

Найкраща жіноча роль

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук присудила «Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль» Мішель Єо.

Малазійська актриса була оцінена однією з найбільш престижних світових кінопремій за роль у фільмі «Все завжди і водночас». У січні за акторську роботу у цьому фільмі вона вже була удостоєна «Золотого глобуса».

Серед її конкуренток на здобуття «Оскара» були: Кейт Бланшет («Тар»), Ана де Армас («Білявка»), Андреа Райзборо («Заради Леслі») та Мішель Вільямс («Фабельмани»).

Найкращий міжнародний художній фільм

Американська кіноакадемія оголосила фільм «На західному фронті без змін» швейцарського режисера Едварда Бергера переможцем у номінації «Оскар» за «Найкращий міжнародний художній фільм».

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Стрічка, яка номінувалася на «Золотий глобус» як найкращий фільм іноземною мовою, заснована на однойменному романі Еріха Марії Ремарка. Вона розповідає про жахіття Першої світової війни.

«На західному фронті без змін» претендувала на одинадцять золотих статуеток, з яких наразі виборола чотири.

Усього в номінації «Найкращий міжнародний художній фільм» були представлені п'ять картин. Крім переможця за статуетку змагалися: «Аргентина, 1985» (Аргентина), «Близько» (Бельгія), «ЕО» (Польща) та «Тиха дівчина» (Ірландія).

Найкраща операторська робота

«Оскар» за найкращу операторську роботу вручено фільму «На Західному фронті без змін», екранізації роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка.

Найкращий анімаційний фільм

Як і очікувалося, режисер Гільєрмо дель Торо, володар двох «Оскарів» за «Форму води», отримав головний приз вечора у класифікації «Найкращий анімаційний фільм» за свою версію класичної казки «Піноккіо».

Найкраща чоловіча роль другого плану

Нагорода за найкращу чоловічу роль другого плану вручена в'єтнамському актору Ке Хюї Цюану (фільм «Все скрізь і одразу»).

Найкраща жіноча роль другого плану

«Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану дістався відомій американській актрисі Джеймі Лі Кертіс (фільм «Все скрізь і одразу»).

Найкращі візуальні ефекти

Картина «Аватар. Шлях води» отримала «Оскара» за найкращі візуальні ефекти.

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Як повідомлялося, переможцем у номінації «Найкращий документальний фільм» стала стрічка про російського політика й опозиціонера Олексія Навального під назвою «Навальний».

Нагадаємо, що Американська кіноакадемія відмовилася показувати звернення президента України Володимира Зеленського на врученні премії «Оскар». Минулого року ситуація була аналогічна.

Як відомо, звернення українського лідера вже показували на Каннському, Венеційському та Берлінському кінофестивалях та на врученні премії «Золотий глобус».