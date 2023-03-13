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Фільм про Навального позмагався зі стрічкою про дітей із Лисичанська: хто отримав «Оскар»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Фільм про Навального позмагався зі стрічкою про дітей із Лисичанська: хто отримав «Оскар»
Юлія Навальна (у червоній сукні) на церемонії вручення премії «Оскар»
фото: AP Photo/Chris Pizzello

У ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі проходить церемонія нагородження кінопремією «Оскар-2023»

Переможцем у номінації «Найкращий документальний фільм» стала стрічка про російського політика й опозиціонера Олексія Навального під назвою «Навальний». У цій же категорії за нагороду боровся український фільм «Будинок зі скалок» про дітей у притулку прифронтового Лисичанська, однак нічого не виграв. Про це пише Sky News.

Над виробництвом стрічки «Навальний» працювали компанії HBO Max та CNN Films. Фільм розповідає про отруєння Навального 20 серпня 2020 року на борту літака, який летів із Томська до Москви.

Під час вручення статуетки дружина Навального Юлія заявила, що її чоловік «у в'язниці лише за те, що сказав правду» та «захищав демократію».

«Олексій, я мрію про день, коли ти станеш вільним, коли наша країна стане вільною. Тримайся, моя любов», – виголосила вона.

Нагадаємо, що Американська кіноакадемія відмовилася показувати звернення президента України Володимира Зеленського на вручення премії «Оскар». Минулого року ситуація була аналогічна.

Як відомо, звернення українського лідера вже показували на Каннському, Венеційському та Берлінському кінофестивалях та на врученні премії «Золотий глобус».

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Теги: Олексій Навальний Премія «Оскар» фільм Оскар

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