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    Білий дім підтримав створення 51-го штату в США

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    Активісти взяли участь у мітингу за штат Вашингтон, округ Колумбія, поблизу Капітолію - Білий дім підтримав створення 51-го штату в США
    Активісти взяли участь у мітингу за штат Вашингтон, округ Колумбія, поблизу Капітолію
    Фото: ЕРА

    Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році

    Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат. Про це повідомляє The Washington Times.

    Передбачається, що штат буде перейменований в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа.

    «Занадто довго понад 700 тисяч жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США», – йдеться в заяві управління бюджетом і адміністративної політики.

    Підконтрольна демократам Палата представників на цьому тижні повинна проголосувати за законодавство, яке передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника в палаті і двох сенаторів в Сенаті Сполучених Штатів.

    Нова адміністративна одиниця буде перейменована на честь американської ікони громадянських прав Фредеріка Дугласа. Федеральні будівлі залишаться поза територією нового штату.

    Відзначимо, що Сполучені Штати діляться на 50 штатів (а ті - на округи або їх еквіваленти) і Федеральний округ Колумбія. Також у підпорядкуванні США є ряд острівних територій: Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам та інші.

    Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).

    Торік Палата також ухвалила законодавство про те, щоб зробити округ Колумбія штатом, але це не було прийнято Сенатом, який тоді контролювався республіканцями.

    Теги: Адміністрація Президента США Колумбія Вашингтон
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