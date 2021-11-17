Майже 800 українців вчора померли від Covid-19: МОЗ оприлюднив свіжу статистику

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло майже 3,3 млн осіб

За весь час пандемії від коронавірусу померли понад 78 тисяч людей в Україні

В Україні вчора, 16 листопада, медики зафіксували 18 668 нових випадків коронавірусної хвороби. 769 людей померли від ускладнень Covid-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 4 468 осіб. За офіційними даними у вівторок одужало понад 20,2 тис. людей в Україні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,2 млн осіб;

одужало – понад 2,6 млн осіб;

летальних випадків – 78,7 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 15,3 млн.

Графіка МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12,4 млн людей, з них отримали одну дозу – 12,4 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 9 млн осіб. Загалом проведено 21,5 млн щеплень.

Нагадаємо, днем раніше, 15 листопада, у країні було зафіксовано понад 16,3 тис. нових випадків Covid-19. А ось летальних випадків – 838. Така кількість смертей від вірусу за добу наразі є максимумом за весь час пандемії.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також у міністерстві попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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