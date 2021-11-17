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    Медики розповіли про небезпечну хворобу, яку легко сплутати з Covid-19

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    Мононуклеоз має симптоми, схожі як з сезонними інфекціями, так і з коронавірусом Covid-19 - Медики розповіли про небезпечну хворобу, яку легко сплутати з Covid-19
    Мононуклеоз має симптоми, схожі як з сезонними інфекціями, так і з коронавірусом Covid-19
    фото з відкртих джерел

    На тлі поширення Covid-19 діагностувати мононуклеоз непросто

    Хвороба мононуклеоз, який викликає вірусом Епштейна-Барра, має симптоми, схожі як з сезонними інфекціями, так і з коронавірусом Covid-19. Про це повідомляє портал Sabah.

    За даними вчених, основна відмінність мононуклеозу від інших інфекцій-збільшення лімфатичних вузлів. Крім того, поширені такі симптоми, як набряк мигдалин і ураження печінки і селезінки.

    Основне джерело поширення вірусу Епштейна-Барра від людини до людини – рідини організму, особливо слина. Також підхопити збудник можна при переливанні зараженої крові або трансплантації зараженого органу.

    Як повідомляють вчені, хвороба розвивається досить повільно, з такими симптомами ‒ жар, біль в горлі, ломота, головний біль, слабкість, висип і лімфатичний набряк. Причому вони можуть проявитися через чотири-шість тижнів після інфікування.

    «На тлі поширення Covid-19 діагностувати мононуклеоз непросто. Відмінність можна зрозуміти по збільшенню лімфатичних вузлів, мигдалин, печінки і селезінки», – йдеться в матеріалі.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що Європа знову стала епіцентром пандемії коронавірусу.

    Теги: здоров'я Європа ВООЗ
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    Медики розповіли про небезпечну хворобу, яку легко сплутати з Covid-19