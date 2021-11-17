Медики розповіли про небезпечну хворобу, яку легко сплутати з Covid-19

Мононуклеоз має симптоми, схожі як з сезонними інфекціями, так і з коронавірусом Covid-19

На тлі поширення Covid-19 діагностувати мононуклеоз непросто

Хвороба мононуклеоз, який викликає вірусом Епштейна-Барра, має симптоми, схожі як з сезонними інфекціями, так і з коронавірусом Covid-19. Про це повідомляє портал Sabah.

За даними вчених, основна відмінність мононуклеозу від інших інфекцій-збільшення лімфатичних вузлів. Крім того, поширені такі симптоми, як набряк мигдалин і ураження печінки і селезінки.

Основне джерело поширення вірусу Епштейна-Барра від людини до людини – рідини організму, особливо слина. Також підхопити збудник можна при переливанні зараженої крові або трансплантації зараженого органу.

Як повідомляють вчені, хвороба розвивається досить повільно, з такими симптомами ‒ жар, біль в горлі, ломота, головний біль, слабкість, висип і лімфатичний набряк. Причому вони можуть проявитися через чотири-шість тижнів після інфікування.

«На тлі поширення Covid-19 діагностувати мононуклеоз непросто. Відмінність можна зрозуміти по збільшенню лімфатичних вузлів, мигдалин, печінки і селезінки», – йдеться в матеріалі.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що Європа знову стала епіцентром пандемії коронавірусу.