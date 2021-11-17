ВООЗ назвала епіцентр пандемії коронавірусу

Низка європейських країн розглядає можливість повторного запровадження обмежень з метою запобігання поширенню Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що Європа знову стала епіцентром пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, останнім часом на цей регіон припадає половина останніх випадків інфікування та смерті від Covid-19 у світі. Це найвищі показники з квітня 2020 року, коли вірус досяг свого первісного піку в Італії.

У зв'язку з цим низка європейських країн розглядає можливість повторного запровадження обмежень з метою запобігання поширенню Covid-19 напередодні Різдва. Зокрема прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про введення в країні тритижневого часткового локдауну. Федеральний канцлер Австрії Александер Шалленберг не виключив, що влада ухвалить рішення про сувору ізоляцію для нещеплених людей. Влада Італії з 1 грудня пропонуватиме третю дозу вакцини людям старше 40 років.

За даними Євросоюзу, близько 65% населення Європейської економічної зони (ЄЕЗ), до якої входять країни ЄС, а також Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн, отримали дві дози вакцини, проте останні місяці темпи вакцинації сповільнилися.

Зазначається, що більшість країн ЄС роблять додаткові щеплення людям похилого віку та людям з ослабленою імунною системою. У той же час вчені заявляють, що пріоритетним напрямом має бути розширення вакцинації для більшості населення. Це дозволить уникнути вжиття таких заходів, як ізоляція, попереджають вони.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що в Європі різко зросла смертність пацієнтів із коронавірусом на 10% за тиждень з 1 до 7 листопада.

За інформацією організації, більшість хворих європейців заражені «дельта»-штамом коронавірусу. Так, останнім часом цей варіант фіксувався у 99,6 відсотка випадків.

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