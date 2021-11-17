Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти свої таблетки проти Covid-19

Компанії зможуть виробляти таблетки Pfizer проти Covid-19 для використання у 95 країнах, що становить близько 53% населення світу

Виробник ліків Pfizer Inc. підписав угоду з групою, підтримуваною ООН, щоб дозволити іншим компаніям виготовляти свої експериментальні таблетки проти Covid-19. Такий крок може зробити лікування доступним для більш ніж половини населення світу, пише ABC News.

Компанія заявила, що надасть ліцензію на противірусні таблетки Женевському патентному пулу лікарських засобів. Це дозволить компаніям виробляти таблетки для використання у 95 країнах, що становить близько 53% населення світу.

Компанії зможуть почати виробництво таблеток упродовж кількох місяців.

При цьому угода виключає деякі великі країни, постраждалі від руйнівних спалахів коронавірусу. Наприклад, бразильська фармацевтична компанія може отримати ліцензію на виробництво таблеток для експорту в інші країни, але ліки не можна виробляти у вигляді дженериків для використання в самій Бразилії.

За умовами угоди, Pfizer не отримуватиме ліцензійні відрахування за продажі у країнах з низьким рівнем доходу і відмовиться від таких фінансових надходжень від продажів у всіх країнах, на які поширюється угода, поки Covid-19 створює надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я.

В організації «Лікарі без кордонів», однак, заявили про своє розчарування тим, що угода з Pfizer не робить препарат доступним для всього світу. Там зазначили, що угода також виключає такі країни, як Китай, Аргентина і Таїланд.

«Тепер світові відомо, що доступ до інструментів боротьби з Covid-19 має бути гарантовано для всіх і скрізь, якщо ми справді хочемо контролювати цю пандемію», – сказав старший радник з юридичної політики організації Юаньцюн Ху.

При цьому експерти також загадуються над питанням, чому якщо Pfizer може ділитися даними та інтелектуальною власністю щодо ліків, компанія досі категорично відмовляється робити те саме щодо своєї вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, в Україні розпочинають клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від Covid-19.

Як відомо, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі.

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