Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства

У своєму виступі в суботу Лев сказав, що ототожнює себе зі своїм попередником

Папа Лев XIV визначив штучний інтелект як одну з головних проблем, що стоять перед людством

Папа Лев XIV розповів про бачення свого папства, визначивши штучний інтелект як одне з найважливіших питань, що стоять перед людством, та пообіцявши продовжувати деякі з основних пріоритетів Папи Франциска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Папа Лев XIV здійснив свою першу прогулянку після обрання, відвідавши святилище на південь від Риму, присвячене Мадонні, яке має особливе значення для його августинського ордену та його тезки, Папи Лева XIII.

Святилище, яким керують монахи-августинці, є місцем паломництва з 15 століття, а попередній Папа Лев на початку 1900-х років звів його до рівня малої базиліки та розширив сусідній монастир.

Післяобідня прогулянка відбулася після того, як Лев провів свою першу офіційну аудієнцію з кардиналами, які обрали його Папою. У ній Лев неодноразово цитував Франциска та власну місійну заяву аргентинського Папи 2013 року, чітко висловлюючи зобов'язання зробити Католицьку Церкву більш інклюзивною та уважною до вірних, а також церквою, яка піклується про «найменших та відкинутих».

Лев, перший американський папа, заявив кардиналам, що він повністю відданий реформам Другого Ватиканського Собору, зустрічей 1960-х років, які модернізували церкву. Він визначив штучний інтелект як одну з головних проблем, що стоять перед людством, заявивши, що він створює виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці.

Ватикан про майбутнє понтифікату Лева XIV

Як зазначає видання, Ватикан натякнув на понтифікат Лева: у суботу було оголошено, що Лев збереже девіз і герб, які він мав як єпископ Чіклайо, Перу, що підкреслюють єдність церкви.

Девіз «In Illo uno unum» («В одному єдиному») промовив святий Августин у проповіді, щоб пояснити, що «хоч нас, християн, багато, в одному Христі ми єдині». Емблема – це емблема августинського ордену: пронизане палаюче серце та книга, що символізують Святе Письмо.

Ватикан також надав подробиці щодо нагрудного хреста, який носить Лев: це був подарунок від ордену августинців, коли він став кардиналом у 2023 році. Він містить мощі святого Августина та його матері, святої Моніки, яка відіграла вирішальну роль у його наверненні до християнства.

Святий Августин Гіппонський – один із богословських та релігійних велетнів раннього християнства. Орден августинців, утворений у 13 столітті як спільнота «жебракуючих» ченців, присвячений бідності, служінню та євангелізації.

Ототожнення себе з Папою Франциском

Лев посилався на штучний інтелект, пояснюючи вибір свого імені: Його тезка, Папа Лев XIII, був Папою з 1878 по 1903 рік і заклав основу сучасної католицької соціальної думки. Найбільш відомий він зробив це своєю енциклікою 1891 року «Rerum Novarum», яка стосувалась прав робітників і капіталізму на світанку індустріальної епохи. Покійний Папа критикував як капіталізм невтручання влади, так і державоцентричний соціалізм, надаючи форму виразно католицькому напрямку економічного вчення.

У своєму виступі в суботу Лев сказав, що ототожнює себе зі своїм попередником.

«У наш час церква пропонує кожному скарбницю свого соціального вчення у відповідь на чергову промислову революцію та на розробки в галузі штучного інтелекту, які ставлять нові виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці», – сказав він.

Ближче до кінця свого понтифікату Франциск дедалі голосніше висловлювався щодо загроз людству, які створює штучний інтелект, і закликав до укладення міжнародного договору для його регулювання.

Нагадаємо, новий Папа Римський Лев XIV рішуче виступив проти війни, розв’язаної Росією проти України, охарактеризувавши її як «імперіалістичну за своєю суттю». З відповідною заявою він виступив у перші дні свого понтифікату.