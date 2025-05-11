Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства
У своєму виступі в суботу Лев сказав, що ототожнює себе зі своїм попередником
фото:Vatican news

Папа Лев XIV визначив штучний інтелект як одну з головних проблем, що стоять перед людством

Папа Лев XIV розповів про бачення свого папства, визначивши штучний інтелект як одне з найважливіших питань, що стоять перед людством, та пообіцявши продовжувати деякі з основних пріоритетів Папи Франциска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Папа Лев XIV здійснив свою першу прогулянку після обрання, відвідавши святилище на південь від Риму, присвячене Мадонні, яке має особливе значення для його августинського ордену та його тезки, Папи Лева XIII.

Святилище, яким керують монахи-августинці, є місцем паломництва з 15 століття, а попередній Папа Лев на початку 1900-х років звів його до рівня малої базиліки та розширив сусідній монастир.

Післяобідня прогулянка відбулася після того, як Лев провів свою першу офіційну аудієнцію з кардиналами, які обрали його Папою. У ній Лев неодноразово цитував Франциска та власну місійну заяву аргентинського Папи 2013 року, чітко висловлюючи зобов'язання зробити Католицьку Церкву більш інклюзивною та уважною до вірних, а також церквою, яка піклується про «найменших та відкинутих».

Лев, перший американський папа, заявив кардиналам, що він повністю відданий реформам Другого Ватиканського Собору, зустрічей 1960-х років, які модернізували церкву. Він визначив штучний інтелект як одну з головних проблем, що стоять перед людством, заявивши, що він створює виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці.

Ватикан про майбутнє понтифікату Лева XIV 

Як зазначає видання, Ватикан натякнув на понтифікат Лева: у суботу було оголошено, що Лев збереже девіз і герб, які він мав як єпископ Чіклайо, Перу, що підкреслюють єдність церкви.

Девіз «In Illo uno unum» («В одному єдиному») промовив святий Августин у проповіді, щоб пояснити, що «хоч нас, християн, багато, в одному Христі ми єдині». Емблема – це емблема августинського ордену: пронизане палаюче серце та книга, що символізують Святе Письмо.

Ватикан також надав подробиці щодо нагрудного хреста, який носить Лев: це був подарунок від ордену августинців, коли він став кардиналом у 2023 році. Він містить мощі святого Августина та його матері, святої Моніки, яка відіграла вирішальну роль у його наверненні до християнства.

Святий Августин Гіппонський – один із богословських та релігійних велетнів раннього християнства. Орден августинців, утворений у 13 столітті як спільнота «жебракуючих» ченців, присвячений бідності, служінню та євангелізації.

Ототожнення себе з Папою Франциском

Лев посилався на штучний інтелект, пояснюючи вибір свого імені: Його тезка, Папа Лев XIII, був Папою з 1878 по 1903 рік і заклав основу сучасної католицької соціальної думки. Найбільш відомий він зробив це своєю енциклікою 1891 року «Rerum Novarum», яка стосувалась прав робітників і капіталізму на світанку індустріальної епохи. Покійний Папа критикував як капіталізм невтручання влади, так і державоцентричний соціалізм, надаючи форму виразно католицькому напрямку економічного вчення.

У своєму виступі в суботу Лев сказав, що ототожнює себе зі своїм попередником.

«У наш час церква пропонує кожному скарбницю свого соціального вчення у відповідь на чергову промислову революцію та на розробки в галузі штучного інтелекту, які ставлять нові виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці», – сказав він.

Ближче до кінця свого понтифікату Франциск дедалі голосніше висловлювався щодо загроз людству, які створює штучний інтелект, і закликав до укладення міжнародного договору для його регулювання.

Нагадаємо, новий Папа Римський Лев XIV рішуче виступив проти війни, розв’язаної Росією проти України, охарактеризувавши її як «імперіалістичну за своєю суттю». З відповідною заявою він виступив у перші дні свого понтифікату. 

Читайте також:

Теги: Папа Римський штучний інтелект Ватикан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай випустив високошвидкісний безпілотний підводний апарат
Може бути місяць під водою: Китай запустив перший у світі підводний безпілотник із ШІ
7 травня, 18:39
Протягом багатьох століть у перший день конклаву кардинали не обирали жодного Папу Римського
У Ватикані розпочинається конклав
7 травня, 12:36
Перший Папа Римський – апостол Петро. Таким його уявляв Рембрандт
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
30 квiтня, 13:45
Люсі Го ставиться до свого нового статусу мільярдерки спокійно
Багатша за Тейлор Свіфт: на чому заробила капітал наймолодша мільярдерка ​​у світі
30 квiтня, 12:27
Церемонія поховання проходить без присутності ЗМІ та громадськості
Папа Франциск: останні фото перед похованням у базиліці Санта-Марія-Маджоре
26 квiтня, 14:50
Володимир Зеленський та перша леді на церемонії прощання з Папою Римським
Площа Святого Петра зустріла Зеленського оплесками (відео)
26 квiтня, 12:03
Папа Римський: Гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: «Franciscus»
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
22 квiтня, 02:53
Володимир Зеленський запрошував Папу Франциска відвідати Україну
«Він молився за мир України та українців». Зеленський відреагував на смерть понтифіка
21 квiтня, 13:28
Gemini тепер може «переглядати» фото на вашому телефоні
Нейромережа Google навчилася вивчати фотогалерею користувачів
17 квiтня, 16:02

Соціум

Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства
Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства
Папа Римський Лев XIV засудив вторгнення Росії в Україну
Папа Римський Лев XIV засудив вторгнення Росії в Україну
Пакистан звинуватив Індію у порушенні перемир'я
Пакистан звинуватив Індію у порушенні перемир'я
Індія заявила про порушення перемир'я Пакистаном
Індія заявила про порушення перемир'я Пакистаном
Кардинал із України розповів, як обирали нового Папу Римського
Кардинал із України розповів, як обирали нового Папу Римського
Кім Чен Ин пригрозив Заходу війною у разі агресії в бік Росії
Кім Чен Ин пригрозив Заходу війною у разі агресії в бік Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
107K
Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
73K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
59K
Келлог зробив заяву про кінець війни
46K
Кардинал із України розповів, як обирали нового Папу Римського

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua