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Новий Папа Римський розповів про своє захоплення тенісом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Новий Папа Римський розповів про своє захоплення тенісом
Роберт Прево: Після від'їзду з Перу у мене було мало можливостей тренуватися, тому я з нетерпінням чекаю на повернення на корт

Роберт Прево вважає себе тенісистом-аматором

Новий Папа Римський американський кардинал Роберт Прево розповів, що вважає себе тенісистом-аматором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L’Equipe.

«Я вважаю себе тенісистом-аматором. Після від'їзду з Перу у мене було мало можливостей тренуватися, тому я з нетерпінням чекаю на повернення на корт», – сказав новий Папа Римський.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

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У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

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Теги: теніс Папа Римський Ватикан

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