Новий Папа Римський Лев XIV – хто він?

Католицька церква має нового понтифіка – кардинала Роберта Превоста обрано новим Папою – Левом XIV. Він – перший американець, який головує у Ватикані. Що відомо про нового очільника католицької церкви?

Власне, обрання нового Папи Римського – вже саме по собі не є пересічною подією.

Однак цього разу рішення про обрання нового понтифіка стало сенсаційним, адже вперше в історії головним душпастирем Католицької церкви став кандидат родом зі Сполучених Штатів.

Крім того, цей вибір набуває ще більшої ваги з огляду на нинішній курс адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом у світовій політиці, адже дехто вбачає в новому Папі антагоніста американському президенту.

Тож що нам відомо про нового понтифіка – Роберта Френсіса Превоста, який іменував себе Левом XIV?

Новий Папа родом з Чикаго

Роберт Френсіс Превост народився у Чикаго 14 вересня 1955 року. Після здобуття шкільної та вищої теологічної освіти, а також висвячення на священника у 1982 році він залишив США і відтоді фактично не жив там тривалий час. Окрім американського, він має також перуанське громадянство. Науковий ступінь Роберт Превост здобув уже у Римі, де перед цим отримав іще одну вищу освіту.

З 1977 року Превост належав до чернечої спільноти августинців – ордену, заснованого в 13-му столітті, який сьогодні зосереджується головно на душпастирській роботі та освіті. У період з 1985 до 2001 рік він обіймав різні посади у структурах ордену у Перу, зокрема викладав теологію як професор, а згодом став провінційним настоятелем августинців у цій латиноамериканській країні.

Білий дим над Сикстинською капелою. Нового Папу обрано 8 травня 2025 року фото: Dylan Martinez/Reuters

У 2001 році майбутній Папа переїхав до Рима, де став генеральним пріором ордену августинців, тобто найвищим його представником. Мешкав він у пишному комплексі поблизу колонад площі Святого Петра. До речі, скарбниця ордену, ймовірно, істотно збагатилася завдяки тому, що під час цього конклаву різні телеканали використовували дахові тераси монастиря для прямих трансляцій.

Однак після Рима Превост знову повернувся до Перу, цього разу в північні регіони, що належать до найбідніших у країні. У листопаді 2014 року попередник нинішнього понтифіка, нині покійний Папа Франциск призначив Превоста єпископом і відправив у перуанське місто Чиклайо – спочатку як апостольського адміністратора, а з вересня 2015 року як єпископа місцевої дієцезії.

Перу, віддалене від Рима, подекуди зазнає впливу реакційних сил із США, що спричиняло проблеми всередині церкви. Тож, Франциск, імовірно, не відправляв би до Перу когось, кого просто прагнув позбутися у Римі.

Регулярні контакти Превоста з Ватиканом

У 2019 і 2020 роках Папа Франциск призначив Роберта Превоста членом двох важливих римських конгрегацій, що забезпечило єпископу регулярні контакти з Ватиканом. Наступне важливе призначення припало на кінець січня 2023 року – Превост став префектом Дикастерії у справах єпископів – украй важливої установи в церкві, де багато священників прагнуть зробити кар'єру, – а також головою Папської комісії у справах Латинської Америки. Під час свого передостаннього консисторію у вересні 2023 року Франциск призначив священнослужителя кардиналом.

І ось лише через півтора року в чині кардинала Превост він здолав останню сходинку церковної кар'єри у католицькому світі – його обрали новим Папою. Італійські газети ще до конклаву не раз згадували його серед потенційних кандидатів на обрання понтифіком, характеризуючи Превоста як «американського посередника», який, за словами видання La Stampa, міг стати «несподіваним вибором конклаву». Американець поєднує «доктринальну строгість, пастирське співчуття та місіонерське бачення Євангелія», писали оглядачі La Stampa.

Чи означає обрання Превоста відхід від курсу Франциска?

Утім, обрання Превоста на папський престол аж ніяк не знаменує відхід від політики Францискового понтифікату. У багатьох питаннях, особливо соціальних, американець продовжуватиме лінію свого попередника-аргентинця. Проте в інших аспектах Превост висловлювався чіткіше, ніж його попередник. У дискусії про висвячення жінок у пастирі, яке зараз неможливе у Католицькій церкві, він застерігав, що церква має відрізнятися від суспільства. Висвячення жінок «не обов'язково розв'язує проблему», а, можливо, створить натомість нову, попереджав Превост.

Католики на площі Святого Петра під час оголошення результатів обрання Папи фото: Eloisa Lopez/Reuters

Після не менш сенсаційного обрання Хорхе Маріо Бергольйо Папою Франциском, який у ватиканській системі часто сприймався як чужорідний елемент і саме тому його так цінували багато хто поза Ватиканом, раптом приходить хтось, хто добре знає систему зсередини і дотримується її правил. Хоч Превост – американець, але його аж ніяк не назвеш типовим американцем. Тож багатьох цікавить питання, наскільки послідовно й безперешкодно він простуватиме шляхом Франциска.

Попереду важливі для Ватикану й церкви події

Для нового понтифіка вже заплановано кілька важливих подій, які ще визначив календар або церковно-політичний план покійного попередника. Звісно, Папа Лев може змінити плани, але від Превоста цього не очікують.

Наприкінці травня відзначатиметься 1700-річчя початку Нікейського собору – ювілей, що має епохальне значення й украй важливий для екуменізму. У 325 році, тобто ще задовго до розколу християнства на західний й східний обряди, було сформульовано головний християнський символ віри. Тож покійний Папа Франциск і православний Вселенський патріарх Варфоломій I давно планували поїздку до Нікеї, котра нині розташована в окрузі Ізнік у Туреччині, на південний схід від Стамбулу.

Крім того, через смерть Франциска було відкладено досить незвичну канонізацію Карло Акутіса (1991-2006), який помер від лейкемії та уславився як «інфлюенсер бога». Її планували на 27 квітня, але за кілька днів до того Папа помер. Тож з Левом XIV на папському престолі ця подія, ймовірно, уже невдовзі відбудеться.

Папа Лев XIV вітає вірян з балкона собору Святого Петра фото: Francesco Sforza/Reuters

Ще важливішою є теологічна й церковно-політична спадщина Франциска – масштабний проєкт Всесвітнього синоду. За місяць до смерті Франциска Ватикан, із його дозволу, оголосив продовження цього реформаторського проєкту до жовтня 2028 року, надавши всім єпархіям світу чіткі часові рамки для консультацій. Тож лише через майже три роки в Римі мають відбутися ці великі церковні збори.

Тінь над понтифікатом через обвинувачення в сексуальному насильстві

Поки що залишається відкритим, наскільки широко чи обмежено Лев XIV трактуватиме ці питання. Тут варто згадати, що він був серед 55 кардиналів конклаву, які брали участь у Всесвітньому синоді в жовтні 2023 та жовтні 2024 року.

Однак останніми днями в Римі згадували Превоста й в іншому контексті. Виявилося, що проти нього подано скаргу до Ватикану за звинуваченням у приховуванні випадків сексуальних домагань. Ще 7 травня, тобто, незадовго до того, як кардинали ввійшли до Сикстинської капели, американська міжнародна організація «Мережа тих, хто зазнав сексуальних домагань з боку священників» (SNAP) повторила перед журналістами свої обвинувачення проти шести відомих кардиналів, серед яких і Превост.

Як і інші обвинувачені кардинали, американець, не вдаючись у деталі, відкинув ці закиди. І ось тепер він став Папою. Пітер Ізелі, котрий є одним із керівників SNAP, застерігав від обрання наступником Франциска одного з обвинувачених. Новий Папа не має бути обтяженим тягарем звинувачень і мусить нарешті серйозно поставитися до проголошеної попередником політики «нульової толерантності», казав представник SNAP.

Крістоф Штрак