Папа Римський Лев XIV засудив вторгнення Росії в Україну

Папа Римський: Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади

Новообраний Понтифік засудив російське вторгнення, оскільки це навмисна спроба загарбання територій, вмотивована прагненням влади

Новий Папа Римський Лев XIV рішуче виступив проти війни, розв’язаної Росією проти України, охарактеризувавши її як «імперіалістичну за своєю суттю». З відповідною заявою він виступив у перші дні свого понтифікату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на перуанське видання Semanario Expresión.

У своєму першому інтерв’ю, опублікованому 9 травня, новообраний Понтифік засудив російське вторгнення, наголосивши, що це навмисна спроба загарбання територій, вмотивована прагненням влади.

«Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади», – заявив Папа Лев XIV.

Його позиція помітно відрізняється від обережної риторики попереднього Папи Франциска, який зазнавав критики з боку українського суспільства через уникання прямих формулювань щодо агресора. Зокрема, Франциск неодноразово називав українців і росіян «братами», не вказуючи чітко на відповідальність Москви за розв’язання війни.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

До слова, новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову.

«Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив він.

Понтифік закликав вірян не боятися і об'єднатися з Богом. Він подякував всім кардиналам, які його обрали.