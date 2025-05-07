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У Ватикані розпочинається конклав

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Ватикані розпочинається конклав
Протягом багатьох століть у перший день конклаву кардинали не обирали жодного Папу Римського
фото з відкритих джерел

Італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський – Луїс Антоніо Тагле є головними претендентами на перемогу

Сьогодні, 7 травня, римо-католицькі кардинали розпочали процес обрання нового Папи Римського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На конклаві будуть присутні 133 кардинали з 70 країн. За традицією вони увійдуть до Сикстинської капели після публічної меси в базиліці Святого Петра і розпочнуть обрання наступника Папи Франциска.  Кардиналам заборонено спілкуватися зі сторонніми під час конклаву.

Середня тривалість останніх 10 конклавів становила більш як три дні, і жоден з них не тривав понад п'ять днів. Найкоротший – відбувався 2013 року і тривав лише два дні.

Протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву. У середу пройде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху каплиці означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що церква отримала нового лідера.

Близько 80% кардиналів, які увійдуть до Сикстинської капели, були призначені Франциском, що збільшує ймовірність того, що його наступник якимось чином продовжить його прогресивну політику, попри сильний спротив традиціоналістів. Італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються головними претендентами на перемогу.

Раніше повідомлялося, що у Ватикані тривали останні приготування до історичної події – конклаву, на якому буде обрано нового Папу. Голосування проходитиме у Сикстинській каплиці – всесвітньо відомій пам’ятці, яка знову стане центром уваги вірян з усього світу.

Територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сікстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.

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Теги: Папа Римський Ватикан Конклав

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