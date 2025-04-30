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Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
Перший Папа Римський – апостол Петро. Таким його уявляв Рембрандт
колаж: glavcom.ua

Віталій Кривицький: «Це було б досить зухвало, якби новий Папа обрав собі ім’я Петро»

Новообрані Папи бояться обирати собі імʼя найпершого Папи – апостола Петра. І на це існує декілька причин. Про це очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький розповів у інтерв'ю «Главкому».

Так, серед віруючих і дослідників відоме загадкове «Пророцтво пап», за якими останнім Папою нібито стане «Петро Римлянин». Віталій Кривицький наголошує не лише на ньому, а й на тому, що брати імʼя найпершого Папи є дещо зухвалим.

«Це було б досить зухвало. Крім того, ми вже говорили про пророцтва, за якими останнім Папою стане «Петро Римлянин». Можливо, хтось і хотів би наслідувати цього святого рибалку – праву руку Господа, але такий вибір імені вніс би забагато сум’яття в життя церкви», – пояснив Єпископ.

Загалом, найпопулярніші імена серед понтифіків – Іоанн, Бенедикт, Пій, Григорій, Лев. Кривицький зауважує, що вибір імені  пов’язаний з великими святими, великими провідниками церкви.

«Напевно, кожен з нас має свій взірець для наслідування. Покійний Папа був єзуїтом, який дуже хотів наслідувати святого Франциска (проповідував послух, чистоту та вбогість – «Главком»). І як показує його історія, Папі це вдалося.  А у випадку з Іваном Павлом ІІ було обране ім’я попередника, чий понтифікат був одним з найкоротших (блаженний Іван Павло І був Папою лише 33 дні; він творив дива уздоровлення, спростив деякі середньовічні церемонії – «Главком»). Це символізувало бажання наступника продовжити ті справи, які не встиг завершити покійний Папа», – розповів очільник дієцезії.

Водночас він додав, що, можливо, попри забобони, у майбутньому новий Папа обере собі імʼя «Петро».

Серед віруючих і дослідників відоме загадкове «Пророцтво пап», написане понад 400 років тому. Йдеться про книгу бенедиктинця Арнольда де Війона 1595 року, яка базується на видіннях святого Малахія, архієпископа Арми. У ній викладено серію латинських фраз, які начебто описують кожного Папу від Целестина II (1143 рік) і до сьогодні.

Останній запис особливо тривожний: у ньому йдеться про «Петра Римлянина», який стане останнім понтифіком. Під його правлінням мають статися великі лиха, руйнування Риму та кінець папства.  Ці побоювання підживлюються тим, що серед головних претендентів на посаду Папи нині є троє кардиналів на ім’я Петро.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, від ранку неділі, 27 квітня, тисячі людей пройшли повз гробницю папи Римського Франциска, який був похований у суботу в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки.

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Теги: церква Папа Римський Ватикан

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