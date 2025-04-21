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«Він молився за мир України та українців». Зеленський відреагував на смерть понтифіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Він молився за мир України та українців». Зеленський відреагував на смерть понтифіка
Володимир Зеленський запрошував Папу Франциска відвідати Україну
фото: X/Володимир Зеленський

За словами президента, Папа Римський умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності

Президент України Володимир Зеленський висловив скорботу через смерть Папи Римського Франциска. Про це повідомляє «Главком» з посилання на соцмережі глави нашої країни.

За словами президента, понтифік присвятив своє життя Богу, людям і церкві.

«Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і церкві», – каже він.

Як зазначив глава України, Папа Римський умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності.

«Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!» – зазначив президент.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки дотримувався розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска.

Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

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Теги: Володимир Зеленський Папа Римський

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