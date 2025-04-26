Папа Франциск: останні фото перед похованням у базиліці Санта-Марія-Маджоре

Фотографії зроблені перед початком останньої служби поховання Папи в базиліці Санта-Марія-Маджоре

Сьогодні у Ватикані завершився доступ громадськості до процесу прощання з Папою Франциском. Останні фото, зроблені перед похованням, зафіксували момент, коли труну понтифіка доставили до місця його останнього спочинку. Тепер Папу Франциска поховають у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Про це повідомляє «Главком».

Приватна церемонія поховання дозволить найближчим людям віддати йому шану.

фото з відкритих джерел

Церемонія поховання проходить без присутності ЗМІ та громадськості, але пізніше заплановане богослужіння, яке буде відкритим для всіх охочих. Цей момент став важливим завершенням епохи понтифікату Папи Франциска, який залишив глибокий слід у серцях мільйонів вірян по всьому світу.

фото з відкритих джерел

Фотографії, зроблені під час останніх моментів прощання, вже стали символом скорботи та єдності, які об'єднали людей різних національностей і віросповідань. Вони нагадують про спадщину Папи Франциска, яка залишиться з нами на довгі роки.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, помер 21 квітня у віці 88 років.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.