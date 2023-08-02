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Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
Папа розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї
фото з відкритих джерел

Понтифік закликав Європу прагнути будувати мости миру, братерства за допомогою «креативності» у світі

Папа Римський Франциск закликав Європу знайти «сміливі шляхи» для припинення війни в Україні. Про це понтифік сказав під час візиту до Португалії, передає Vatican News.

«Куди ти пливеш (Європо – «Главком»), якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що спричиняють стільки кровопролиття?» – сказав Франциск.

Понтифік закликав Європу прагнути будувати мости миру, братерства за допомогою «креативності» у світі.

Крім того, Папа розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї, що, на його думку, означає «виснаження справжнього людського капіталу: освіти, охорони здоров’я, соціальної держави».

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви. 

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

Раніше 13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Також, папа Римський Франциск пропонує зустрітися із російським патріархом Кирилом Гундяєвим в одному з московських аеропортів.

До слова, папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу.

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Теги: Папа Римський релігія Європа зброя

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