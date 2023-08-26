У Харкові зіграли весілля військова та активістка

Перформанс вирішили провести у межах ХарківПрайду, щоб привернути увагу до проблеми відсутності шлюбної рівності

У Харкові зіграли весілля капітан штабу бригади Аліна Шевченко та активістка з захисту прав жінок Станіслава Петлиця. Такий перформанс вирішили провести у межах ХарківПрайду, щоб привернути увагу до проблеми відсутності шлюбної рівності. Учасниці дійства – справжня пара, нещодавно вони заручилися, ідеться на Facebook-сторінці ХарківПрайду.

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Аліна Шевченко – військова з Харківської області, капітан, офіцер штабу бригади. На військовій службі перебуває ще з 2015 року: спершу була мобілізована, а пізніше підписала контракт. У колективі знають про її сексуальну орієнтацію та про заручини з партнеркою.

Станіслава Петлиця – харківська активістка, яка займається захистом прав жінок та ЛГБТК+ людей, протягом багатьох років є частиною харківського жіночого об’єднання «Сфера» та входить до команди ХарківПрайду.

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Церемонія весілля розпочалася біля будівлі РАЦСу та вул. Сумській. Тут наречені пройшли традиційний український обряд – обсипання вівсом, пшеницею, рисом, гречкою, цукерками, пелюстками, монетами та фотографувалися з гостями. Далі наречені рушили прогулюватися містом.

Невід'ємною частиною стало кидання букетів наречених, також молоді прикріпили замок, який символізуватиме їхні міцні стосунки. А у майбутньому, можливо, і офіційний шлюб.

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Поки що офіційно оформити свої стосунки Аліна та Станіслава не мають можливості. Адже в Україні досі відсутня шлюбна рівність для всіх сімейних пар. Частковим рішенням проблеми могло б стати прийняття законопроєкту №9103 про реєстровані (цивільні) партнерства.

Дана проблема особливо актуальна в умовах війни, адже ЛГБТК+ військові, які перебувають у стосунках, ніяким чином не можуть їх офіційно оформити та користуватися тими правами, які мають інші сім'ї в Україні.

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Організаторки та організатори ХарківПрайду наголошують, що згаданий закон не означатиме шлюбну рівність, він дозволить зробити принаймні крок уперед для регулювання відносин одностатевих (і не лише) пар.

Раніше авторка законопроєкту про ЛГБТ-партнерства пояснила, чому це потрібно для військових.