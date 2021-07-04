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    Папа Римський Франциск потрапив до лікарні, його прооперують

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    Понтифік сьогодні, 4 липня, ліг до лікарні - Папа Римський Франциск потрапив до лікарні, його прооперують
    Понтифік сьогодні, 4 липня, ліг до лікарні
    Фото: з відкритих джерел

    Понтифіку зроблять планову операцію на кишківнику

    Папі Римському Франциску зроблять планову операцію в римській клініці на кишківнику. Понтифік сьогодні, 4 липня, ліг до лікарні, повідомляє пресслужба Святого Престолу.

    «Сьогодні вдень Папа Римський Франциск відправився клініку імені А. Джемеллі, де йому буде проведена планова операція з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки», – ідеться в заяві.

    Уточнюється, що операцію понтифіку проведе професор Серджо Альф’єрі. Про її результати пресслужба Ватикану випустить новий медичний бюлетень.

    Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

    Як повідомив Офіс президента, в ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Також глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

    Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.

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    Теги: історія Папа Римський Володимир Зеленський президент чоловік
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    Папа Римський Франциск потрапив до лікарні, його прооперують