Папа Римський Франциск потрапив до лікарні, його прооперують

Понтифік сьогодні, 4 липня, ліг до лікарні

Понтифіку зроблять планову операцію на кишківнику

Папі Римському Франциску зроблять планову операцію в римській клініці на кишківнику. Понтифік сьогодні, 4 липня, ліг до лікарні, повідомляє пресслужба Святого Престолу.

«Сьогодні вдень Папа Римський Франциск відправився клініку імені А. Джемеллі, де йому буде проведена планова операція з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки», – ідеться в заяві.

Уточнюється, що операцію понтифіку проведе професор Серджо Альф’єрі. Про її результати пресслужба Ватикану випустить новий медичний бюлетень.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Як повідомив Офіс президента, в ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Також глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.