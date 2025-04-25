В онлайн-магазині Трампа продають товари з написом «Trump 2028»

Такий товар від президента Трампа натякає про його плани балотуватися на третій президентський термін

В онлайн-магазині Трампа з’явилися товари з написом «Трамп 2028», що стало черговим, хоч і неофіційним сигналом про можливе бажання Дональда Трампа балотуватися на третій президентський термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Син президента Ерік Трамп опублікував в Instagram сторіз із фото в кепці з написом «Трамп 2028», яку продають за 50 доларів. Її також прорекламували у соціальних мережах, зокрема в акаунті Trump War Room, де підписали: «Ерік Трамп у новій шляпі Трамп 2028!» і додали емодзі з очима та вогнем.

Варто зазначити, що висування на третій термін порушує 22-гу поправку до Конституції США, яка прямо забороняє обиратися на посаду президента більше двох разів.

Попри це, деякі прихильники руху MAGA публічно закликають Трампа знову спробувати балотуватися. Так, ведучий подкасту та соратник Трампа Стів Беннон у грудні заявив: «Можливо, ми зробимо це знову у 2028-му?».

У березні в інтерв’ю NBC Трамп не став виключати можливість третього терміну, зазначивши, що «є методи» це зробити.

«Ми дуже популярні, і багато хто хоче, щоб я це зробив», – сказав тоді він, додавши, що «ще дуже рано» говорити про це.

Опис кепки на сайті Trump Store заохочує покупців «зробити заяву», на відміну від більш нейтральної попередньої версії. Пізніше Ерік Трамп також прорекламував футболку з написом «(Перепишіть правила)» під логотипом «Трамп 2028» – це вже прямий натяк на можливість зробити виняток для Трампа.

Трамп порушує тему можливого третього терміну не вперше. Під час виступу на з’їзді Національної стрілецької асоціації у травні 2024 року, ще до своєї перемоги на виборах у листопаді, він згадав про чотири перемоги Франкліна Д. Рузвельта, які сталися до ухвалення 22-ї поправки в 1950-х.

«Знаєте, Рузвельт 16 років, майже 16 років, він був чотири терміни. Я не знаю, чи будемо ми вважатися трьохтерміновими? Або двохтерміновими?» – міркував тоді Трамп.

Водночас у квітні 2024 року в інтерв’ю журналу Time Трамп заявив, що не підтримує ідею балотування ще раз: «Я не підтримав би цього. Я планую відслужити чотири роки й виконати чудову роботу».

Раніше ми писали, що рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. За даними шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos на замовлення агентства Reuters, лише 42% американців позитивно оцінюють діяльність глави держави. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування тритижневої давнини, і на п’ять пунктів нижче, ніж у день інавгурації 20 січня, повідомляє «Главком».