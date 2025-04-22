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«Немає філософії». Ексрадник Трампа пояснив головну помилку президента США стосовно війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Немає філософії». Ексрадник Трампа пояснив головну помилку президента США стосовно війни
Болтон сказав, що президент США дуже мало знає про Україну чи історію регіону
фото з відкритих джерел

Болтон про Трампа: Він переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними

Ексрадник з питань національної безпеки США Джон Болтон вважає, що Дональд Трамп не має послідовної політики щодо війни в Україні. За його словами, американський лідер сприймає війну як «безглуздий конфлікт». Про це Болтон зазначив в інтерв'ю «Телеграфу», інформує «Главком».

«Трамп вважає, що, оскільки цей конфлікт здається йому безглуздим, немає причин, чому б не повернутися до добрих відносин із Росією. Він сподівається на укладення якихось угод, можливо, щодо нафти. Але у Трампа немає філософії. Він не проводить тут політику, яка має якийсь сенс. Він дуже трансакційний. Це слово, яке часто застосовується. Це означає, що він переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними», – сказав Болтон.

Колишній радник Трампа додав, що президент США дуже мало знає про Україну чи історію регіону, тому не бачить труднощів, які насуваються

«Путін може погодитися на паузу у війні, або, скажімо, не досягатиме великого прогресу, але це не означає, що він відмовився від цілей, які озвучував ще з 2005 року – по суті, відновлення Російської імперії. Тож навіть якщо зараз буде пауза – це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов «правильної відповіді», – пояснив Болтон.

Нагадаємо, колишній радник Трампа розказав, чому президент США приймає обурливі рішення

Раніше ексрадник Трампа Джон Болтон відреагував на жорстку суперечку, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. «Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії в російсько-українській війні», – написав він.

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Теги: Дональд Трамп Джон Болтон

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