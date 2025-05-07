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Із димаря пішов чорний дим: Конклав не обрав Папу Римського з першої спроби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Із димаря пішов чорний дим: Конклав не обрав Папу Римського з першої спроби
Під час свого першого і єдиного на сьогодні голосування кардинали не обрали Папу Римського
скріншот з відео

Із димаря Сикстинської капели пішов чорний дим

У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового Папу Римського, але сьогодні рішення не було прийняте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію з Ватикану.

Із димаря Сикстинської капели пішов чорний дим, який означає, що під час свого першого і єдиного на сьогодні голосування кардинали не обрали Папу Римського. Білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що церква отримала нового лідера. Варто зазначити, що протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву. 

Нагадаємо, процесію очолив не декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре (оскільки він занадто старий для участі в конклаві), а П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Він також є одним із головних претендентів на посаду наступного Папи Римського.

Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

Як раніше повідомляє «Главком», середня тривалість останніх 10 конклавів становила більш як три дні, і жоден з них не тривав понад п'ять днів. Найкоротший – відбувався 2013 року і тривав лише два дні.

Близько 80% кардиналів, які увійдуть до Сикстинської капели, були призначені Франциском, що збільшує ймовірність того, що його наступник якимось чином продовжить його прогресивну політику, попри сильний спротив консерваторів. Італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються головними претендентами на перемогу.

Раніше повідомлялося, що у Ватикані тривали останні приготування до історичної події – конклаву, на якому буде обрано нового Папу. Голосування проходитиме у Сикстинській каплиці – всесвітньо відомій пам’ятці, яка знову стане центром уваги вірян з усього світу.

Територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сікстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.

Теги: Ватикан Папа Римський Конклав

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