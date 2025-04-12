iPhone не здорожчає? Трамп скасував мита на смартфони й комп’ютери

Трамп ввів тарифи розміром 145% на продукцію з Китаю, що могло негативно позначитися на таких технологічних гігантах, як Apple

Рішення Трампа може потенційно захистити покупців і принести вигоду Apple

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити від накладення взаємних мит смартфони та комп’ютери. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

Ця вказівка Трампа з’явилася після того, як президент США ввів тарифи розміром 145% на продукцію з Китаю, що могло негативно позначитися на таких технологічних гігантах, як Apple, позаяк більшість продукції цієї компанії виготовляється саме в Китаї.

Також із тарифного переліку планують виключити інші види електроніки, а саме ноутбуки, напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флешнакопичувачі, карти пам'яті та твердотілі накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.

Як пише CNBC, ці товари з часом можуть бути обкладені додатковими митами, але вони, найімовірніше, будуть набагато нижчими за 145%.

Раніше повідомлялося, що Китай підіймає мита на американські товари до 125%.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.