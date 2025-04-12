Головна Техно Девайси
search button user button menu button

iPhone не здорожчає? Трамп скасував мита на смартфони й комп’ютери

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
iPhone не здорожчає? Трамп скасував мита на смартфони й комп’ютери
Трамп ввів тарифи розміром 145% на продукцію з Китаю, що могло негативно позначитися на таких технологічних гігантах, як Apple
фото: The White House/Facebook

Рішення Трампа може потенційно захистити покупців і принести вигоду Apple

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити від накладення взаємних мит смартфони та комп’ютери. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

Ця вказівка Трампа з’явилася після того, як президент США ввів тарифи розміром 145% на продукцію з Китаю, що могло негативно позначитися на таких технологічних гігантах, як Apple, позаяк більшість продукції цієї компанії виготовляється саме в Китаї.

Також із тарифного переліку планують виключити інші види електроніки, а саме ноутбуки, напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флешнакопичувачі, карти пам'яті та твердотілі накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.

Як пише CNBC, ці товари з часом можуть бути обкладені додатковими митами, але вони, найімовірніше, будуть набагато нижчими за 145%.

Раніше повідомлялося, що Китай підіймає мита на американські товари до 125%. 

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Читайте також:

Теги: тарифи Китай Дональд Трамп Apple обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Проблему війни Росії в Україні неможливо зняти одними тільки словами про необхідність її якнайшвидшого завершення»
Як довго Білий дім готовий вестися на відверту брехню Кремля?
8 квiтня, 07:45
Дональд Трамп планує оголосити про впровадження наймасштабніших торгівельних обмежень за останнє століття
Bloomberg повідомив, як ЄС збирається протидіяти наслідкам мит Трампа
2 квiтня, 22:01
Трамп підтвердив загибель трьох американських солдатів у Литві
Загибель американських військових у Литві: Трамп зробив заяву
1 квiтня, 06:57
Президент США заявив, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо
Трамп відреагував на слова Зеленського про вплив РФ на посадовців Білого дому
25 березня, 08:53
Канада запустила промоційну рекламу у США
Атака на Трампа: Канада запустила промовисту рекламу у США
24 березня, 14:21
Ткаченко повідомив, що вже є подання на скасування рішення про підвищення тарифів у Києві
Бій за тарифи у Києві: голова КМВА скасовує рішення мера Кличка
20 березня, 09:21
«Дуже важливо, що не лише в Європі, але й в США почали говорити, що Путін маніпулює Трампом»
Гра Путіна щодо 30-денного перемир’я
17 березня, 08:16
Суд не задовольнив позов Крюкової
«Проросійська журналістка» чи наклеп? Суд вирішив суперечку Крюкової з виданням
17 березня, 04:31
Китайці розробили прототип наддовговічної ядерної батареї з вуглецем-14 під назвою Zhulong-1
Китай здійснив прорив у ядерних технологіях
13 березня, 09:43

Девайси

iPhone не здорожчає? Трамп скасував мита на смартфони й комп’ютери
iPhone не здорожчає? Трамп скасував мита на смартфони й комп’ютери
В одній із найбільших країн світу зафіксовано величезний попит на «ноутбуки Франкенштейна»
В одній із найбільших країн світу зафіксовано величезний попит на «ноутбуки Франкенштейна»
У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
Apple вивезла з Індії 1,5 млн iPhone, аби уникнути мит США – Reuters
Apple вивезла з Індії 1,5 млн iPhone, аби уникнути мит США – Reuters
У світі з'явиться смартфон із функцією ароматизації
У світі з'явиться смартфон із функцією ароматизації
Японський стартап показав інвалідний візок, який пересуватиметься сходами
Японський стартап показав інвалідний візок, який пересуватиметься сходами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
61K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
42K
Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту
25K
Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами
12K
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua